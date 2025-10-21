「2025鬥陣趣眾將來尬陣」下月嘉市登場 打造全台最大神將嘉年華

國立傳統藝術中心主辦的年度陣頭盛會「2025鬥陣趣」，11月8、9日周休在嘉義文創園區盛大舉行。今年以「眾將來尬陣」為主題，號召全台7縣市、20組特色將團、超過200位將爺齊聚「家將窟」嘉義，展開為期2天踩街、匯演、文化體驗與祈福儀式，打造融合信仰、美學與創意台灣陣頭嘉年華。

下午文創園區宣傳會，安排嘉邑山海鎮民俗藝術團，演出山海威儀將藝精粹，邀請活動宣傳大使、藝人「保庇天后」王彩樺和庭庭母女檔與媒體見面，還有民俗專家活動顧問林茂賢教授，介紹將藝文化之美，傳藝中心主任陳悅宜介紹活動，策展人蕭湧達介紹匯演團隊特色。

陳悅宜表示，「鬥陣趣」2021年起舉辦，透過現代策展方式展現台灣陣頭文化多樣性與在地性。今年邀請將團涵蓋八家將、什家將、家將神將、官將首、五營將、十二家司等多種類型，其中不乏平時僅在特定廟會出現、難得一見的傳統團隊。

值得注目的特色團包括：由孩童組成的「東港共明堂欽點五毒大神」、擁有全台唯一36尊白鐵帽家將的「嘉義玄興社家將神將團」、台灣唯一十二家司團「東港聖德宮姚府四千歲駕前十二家司」等。蕭湧達指出，此次活動2大亮點為「極少出軍將團首度齊聚」以及「各地家將門派代表團同台」，將呈現傳統神將文化的深厚底蘊與多樣風貌。

活動11月8日上午10時由嘉邑城隍爺、地藏王菩薩及文昌帝君領軍10組將團展開迎神踩街，為活動揭幕；當天下午開幕邀請「保庇天后」王彩樺與女兒庭庭擔任主持人，並擔綱宣傳大使，增添活動親和力。除傳統匯演與踩街，今年融入創新互動設計，如首創「鬥陣卡牌機」，讓民眾能蒐集各大將團專屬卡牌，還有結合市集的「嘉＋酒市集」及「揪將玩！」文化體驗活動，開放民眾免費參加、親手製作平安符與陣頭小物，拉近與神將文化的距離。

活動最終日11月9日下午5時，由超過百位神將集體進行「收驚祈福儀式」，為民眾送上平安祝福並發放限量平安符，為活動劃下圓滿句點。2025鬥陣趣全程免費入場，更多資訊可上活動官網https://tttc.ncfta.gov.tw/ home/zh-tw/subject/2025DOUZHEQU或「鬥陣趣」臉書粉絲頁查詢。民眾不妨把握機會，一同感受台式陣頭文化震撼魅力。