「屭遊南門」24日登場 互動解謎展重現台南府城城垣記憶

台南大南門是目前全台唯一保有「甕城」形制的古城門，中西區公所將在24日連假首日在大南門舉辦「屭遊南門－城垣文化體驗展暨中西區社造聯合成果發表會」，以甕城結合遊樂園概念，設計4大互動主題展，完成闖關還可抽價值6萬元木雕藝術品，邀請市民從體驗中感受城垣記憶。

中西區區長蔡佳甫指出，「屭遊南門」活動獲文化局「城垣文化補助計畫」支持，大南門不僅是台南的古城門，也象徵府城文化底蘊，活動將以遊戲化方式讓文化資產走入生活，呈現歷史與現代共生的新面貌。

活動由聚珍台灣總監王子碩與台南塾塾長羅士哲共同策展，規畫「大南門甕城」、「台灣府鑄錢局」、「贔屭三遷」、「大南門碑林」等4大主題展覽與闖關體驗外，當天也首度公開由27名居民共創的「城垣尋憶」手機實境解謎遊戲，提供限量遊戲地圖200份，邀請市民從遊戲中探索府城歷史。

中西區公所也說，屆時還有串聯地方社造單位、學校及在地居民等跨世代對話，包括Vtuber觀光大使「咪奈咪」與傳統職人互動，並有木刻粿模、布袋戲、皮雕刺繡及社區表演等展示，展現世代共創的社造能量，歡迎民眾24日蒞臨大南門，探索城垣歷史。