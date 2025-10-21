民眾要留意！雲林麥寮和台西連2天揚塵 空氣品質不佳亮紅燈

受東北季風加強及颱風外圍環流影響，雲林縣麥寮和台西鄉今天中午12時起空氣品質從橙色變成紅色警示等級，四河分署和雲林縣環保局啟動應變措施，並提醒民眾避免戶外活動。

根據環境部空氣品質監測站資料顯示，麥寮鄉和台西鄉從今天中午12時開始，懸浮微粒PM10開始飆升，空氣品質從橙色變成紅色警示等級。而麥寮和台西鄉已連續2天受揚塵影響，空氣品質不佳。

四河分署說，因風神颱風外圍環流加上東北季風共伴效應的影響，台灣西部沿海地區達到11級強陣風，而濁水溪河口出現20m/s強風，相當於輕颱等級。

四河分署和雲林縣環保局啟動應變措施，通知公私場所進行降載、減排並執行灑水抑塵作業，出動洗街車執行道路揚塵洗街和裸露地灑水抑塵作業等。

根據四河分署統計，自今年7月5日丹娜絲颱風後到9月22日已執行抑制措施達696公頃，因9月22日樺加沙颱風，上游山區降雨河道放流，損壞部分稻草蓆鋪設及攔水土堤，另因近期濁水溪水位逐漸下降，灘地明顯浮現，裸露面積約400公頃，加上近日無降雨情形，造成土壤乾燥，強風吹起引起揚塵情形。

四河分署強調，近日持續趕辦樺加沙颱風後的復原作業，目標在11月15日前完成；雲林縣環保局提醒民眾盡量避免戶外活動，並加強個人呼吸防護。