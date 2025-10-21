台東百歲人瑞寫真書發表 饒慶鈴開箱他們的故事

重陽節前夕，台東縣府製作2025台東縣百歲人瑞故事寫真「那海」，今天在桂田酒店3樓舉辦新書發表會。邀請唐春梅、歐陽中、吳木村等縣內百歲人瑞、家屬及各界嘉賓共同參與，縣長饒慶鈴與市長陳銘風共同開箱人瑞的故事。

饒慶鈴說，縣府連續5年收錄近百位長者的生命故事，透過影像與文字呈現長者跨越世代的堅韌與智慧，「那海」共收錄24位人瑞故事，許多人瑞持續至社區關懷據點或文健站上課，大家一起鼓勵長輩走出家門交朋友、就近參加活動，保持健康與活力。

台東已正式進入超高齡社會，截至114年8月底，全縣65歲以上長者已達4萬3155人，達到全縣人口的20.65%，其中百歲以上人瑞人數逐年攀升、今年共77位。人瑞代表智慧與經驗，世代的傳承除了口述外，文字、照片影像是最佳的文化傳承與見證。

社會處表示，自2021年起，縣府分別出版百歲大吉、路‧百歲豐華行、時間的河、那山‧溫情百歲及今年的那海，一路走來訪問近百位人瑞，書寫並拍攝他們的生命足跡。書中不僅呈現農耕歲月、族群文化與生活哲理，也記錄了日常點滴。

社會處進一步指出，有人瑞能自行料理三餐、有人每日讀報、有人在據點學習新知、也有人能揮毫、拉二胡，展現「活到老、學到老」的風采，縣府有責任延續這一份價值，不僅將這富有文化與歷史意寫真書留存於後代紀念，也是汲取長者豐富的生命經驗並借鏡展望未來。

陳淑蘭指出，長者照顧與健康促進是縣府施政的重點。縣府除每年出版人瑞寫真書致敬長者，也積極推動高齡友善政策，包括社區關懷據點、長青學苑、青銀共學共居，以及重陽敬老禮金、全國最高台東卡乘車補助、健康檢查、智能守護與敬老好視力專案等多元福利，打造「共生社區型據點」的照顧模式，讓長者獲得全方位支持，照顧者也能適時喘息。