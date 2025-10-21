雲林虎尾毛巾節10/25登場 展現創新能量與文化底蘊
「2025虎尾毛巾節」將於25日至27日在虎尾高鐵特區登場，以「新創、躍動」為主題，毛巾業者展現創新能量與文化底蘊，並透過創意與科技，開啟毛巾產業的新時代。
雲林縣虎尾鎮公所今天舉辦2025虎尾毛巾節活動宣傳記者會，雲林縣長張麗善、紡織綜合所雲林分部主任林兼民等人出席，預告25日至27日在虎尾高鐵特區（站前東路與建成路口、農機展旁）登場。
張麗善表示，虎尾毛巾節是雲林最具代表性的地方品牌活動之一，不僅成功行銷地方特色產業，更成為城市行銷最亮眼的明珠。縣府多年來積極輔導業者創新升級，透過「雲林縣地方型SBIR計畫」協助開發功能性毛巾產品，創造亮眼產值，並持續推動虎尾毛巾品牌進軍國際市場。
林兼民說，近年縣內毛巾業者積極新購設備製作毛巾，品質不輸日本今治毛巾，近年來更是積極輔導業者可運用AI軟體繪製圖像，藉此增加客製化強度，盼為毛巾產業帶來新契機。
台灣區毛巾工業同業公會理事長顧牟鳴指出，虎尾毛巾業者近年來積極轉型，以高單價、少量客製化等強項，每年產值逾新台幣10億元。
雲林縣毛巾產業科技發展協會理事長巫金周說，引入AI圖像生成後，省時又省人力，產業更具競爭力。
虎尾鎮長林嘉弘表示，虎尾毛巾節邁入第12屆，去年造訪人次突破10萬，成交額將近250萬元，因此今年擴大規模舉辦。市集攤商共90家，其中80家為毛巾展售，集結精品、科技功能、運動等毛巾，充分展現雲林紡織產業創新量能。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言