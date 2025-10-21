嘉義精品咖啡飄香日本大阪 杯測媒合會開拓國際市場

嘉義縣長翁章梁帶領9家咖啡莊園進軍日本大阪，在Arc'teryx永久性咖啡館BETA CAFÉ」舉辦專業杯測暨媒合會，攜手大阪咖啡商工組合及TAKAMURA COFFEE ROASTERS合作，邀集日本國際買家及咖啡業者交流，強化商業媒合成效。

晉揚欣金用心咖啡莊園、鄒築園、聯合成青葉咖啡莊園、阿亮自然農場、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、豆御香藝伎莊園、一品咖啡莊園、柏香茗茶咖啡莊園及珍5吉咖啡莊園參與杯測媒合會，展現3種不同處理法共26款咖啡豆，風味與層次令專業買家驚艷。

農業處表示，縣府建置「啡嚐嘉義」咖啡共同品牌，確保每一顆咖啡豆品質穩定，提升品牌信賴度，專業杯測媒合會盼有效讓日本咖啡業者認識嘉義精品咖啡品質，拓展咖啡生豆外銷商機，也期待藉由業界專業交流，建立長期合作關係。