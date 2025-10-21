嘉義精品咖啡飄香日本大阪 杯測媒合會開拓國際市場
嘉義縣長翁章梁帶領9家咖啡莊園進軍日本大阪，在Arc'teryx永久性咖啡館BETA CAFÉ」舉辦專業杯測暨媒合會，攜手大阪咖啡商工組合及TAKAMURA COFFEE ROASTERS合作，邀集日本國際買家及咖啡業者交流，強化商業媒合成效。
晉揚欣金用心咖啡莊園、鄒築園、聯合成青葉咖啡莊園、阿亮自然農場、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、豆御香藝伎莊園、一品咖啡莊園、柏香茗茶咖啡莊園及珍5吉咖啡莊園參與杯測媒合會，展現3種不同處理法共26款咖啡豆，風味與層次令專業買家驚艷。
農業處表示，縣府建置「啡嚐嘉義」咖啡共同品牌，確保每一顆咖啡豆品質穩定，提升品牌信賴度，專業杯測媒合會盼有效讓日本咖啡業者認識嘉義精品咖啡品質，拓展咖啡生豆外銷商機，也期待藉由業界專業交流，建立長期合作關係。
翁章梁說，杯測媒合會吸引20幾家生豆進口商及咖啡業者到場，從聞咖啡豆乾香、濕香到品味，喜歡就直接下訂單購買生豆，拓展國際市場讓更多人認識。買家田辺先生說，他第一次品嘗台灣咖啡，香味與品種喝起來等級非常好，甚至未來也想親自到台灣訪問莊園。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言