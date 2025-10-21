快訊

NBA／「受不了詹皇假掰樣」 美記者爆料衛少聽他講話翻白眼

馬太鞍溪又現新堰塞湖！滿水達60萬公噸 恐24小時內溢流

陳柏霖認了！花10萬假造高血壓報告 今晨遭逮坦承已做好心理準備

嘉義精品咖啡飄香日本大阪 杯測媒合會開拓國際市場

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義即時報導
嘉義縣長翁章梁帶領9家咖啡莊園進軍日本大阪，舉辦專業杯測媒合會拓展海外市場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁帶領9家咖啡莊園進軍日本大阪，舉辦專業杯測媒合會拓展海外市場。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣長翁章梁帶領9家咖啡莊園進軍日本大阪，在Arc'teryx永久性咖啡館BETA CAFÉ」舉辦專業杯測暨媒合會，攜手大阪咖啡商工組合及TAKAMURA COFFEE ROASTERS合作，邀集日本國際買家及咖啡業者交流，強化商業媒合成效。

晉揚欣金用心咖啡莊園、鄒築園、聯合成青葉咖啡莊園、阿亮自然農場、優遊吧斯瑪翡咖啡莊園、豆御香藝伎莊園、一品咖啡莊園、柏香茗茶咖啡莊園及珍5吉咖啡莊園參與杯測媒合會，展現3種不同處理法共26款咖啡豆，風味與層次令專業買家驚艷。

農業處表示，縣府建置「啡嚐嘉義」咖啡共同品牌，確保每一顆咖啡豆品質穩定，提升品牌信賴度，專業杯測媒合會盼有效讓日本咖啡業者認識嘉義精品咖啡品質，拓展咖啡生豆外銷商機，也期待藉由業界專業交流，建立長期合作關係。

翁章梁說，杯測媒合會吸引20幾家生豆進口商及咖啡業者到場，從聞咖啡豆乾香、濕香到品味，喜歡就直接下訂單購買生豆，拓展國際市場讓更多人認識。買家田辺先生說，他第一次品嘗台灣咖啡，香味與品種喝起來等級非常好，甚至未來也想親自到台灣訪問莊園。

嘉義縣長翁章梁帶領9家咖啡莊園進軍日本大阪，舉辦專業杯測媒合會拓展海外市場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁帶領9家咖啡莊園進軍日本大阪，舉辦專業杯測媒合會拓展海外市場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁帶領9家咖啡莊園進軍日本大阪，舉辦專業杯測媒合會拓展海外市場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣長翁章梁帶領9家咖啡莊園進軍日本大阪，舉辦專業杯測媒合會拓展海外市場。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣9家咖啡莊園進軍日本，在Arc'teryx永久性咖啡館BETA CAFÉ舉辦專業杯測暨媒合會。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣9家咖啡莊園進軍日本，在Arc'teryx永久性咖啡館BETA CAFÉ舉辦專業杯測暨媒合會。圖／嘉義縣政府提供

咖啡館 日本 大阪

延伸閱讀

義竹104歲人瑞還能騎單車 翁章梁親贈重陽禮金

嘉縣多元教育又一體現 美林國小變身蒙特梭利學校

嘉縣美林國小轉型蒙特梭利實驗小學揭牌 學生暴增一倍

嘉義番路柿子節登場 未來將設柿子加工廠與展售中心

相關新聞

布澎藍色公路客運季節性停航 旅遊業推澎湖超值遊程搶客

隨著東北季風增強、海象不穩，嘉義縣布袋商港往返澎湖馬公的「藍色公路」13日起進入季節性停航，預計休航近半年，明年3月底才...

台大歌手黃小玫辭世美聲「最潮的自己」奪國際大獎 嘉義永遠懷念

身兼創作歌手與影像導演的台大畢業才女黃小玫，日前因罹患罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」辭世。消息傳出，曾與她合作推動城市觀...

綠營王美惠選嘉義市長啟動戰鬥模式 王義川陪逛文化路夜市衝人氣

民進黨明年嘉義市長選戰，由有「綠營女戰神」之稱的立委王美惠披掛上陣，成為黨中央選對會首位一致通過市長參選人。王美惠啟動競...

廣角鏡／神木下愛的誓言

阿里山國家風景區管理處舉辦神木下婚禮邁入第19年，15對來自台灣以及澳洲、德國、巴西、英國、日本等的新人為期2天1夜行程...

雲二監開辦「照服員職訓班」 16人監所內通過檢定

雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作，於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地、獲勞動部評鑑合格，成為彰化以...

文旦修剪枝幹焚燒丟棄增空汙碳排 台南農改場力推現地粉碎

台灣盛產文旦、農民多年來以焚燒、堆置或清運丟棄，耗費人力、金錢也造成空氣汙染與碳排放。台南農改場力推「現地粉碎循環利用」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。