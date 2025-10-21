林保署推免費阿里山蕨類微觀之旅 2場次限80人

快訊

中央社／ 嘉義縣21日電

林保署嘉義分署11月8日在阿里山國家森林遊樂區推出冬季限定免費活動「蕨類微觀之旅」，共2場次邀請80名民眾走入森林深處，以全新視角細讀森林的微觀世界。

農業部林業及自然保育署嘉義分署今天發布新聞稿說，蕨類微觀小旅行活動地點選於阿里山國家森林遊樂區的水山療癒步道，將由專業生態導覽員帶領，深入森林了解生態系，認識多樣的苔蘚與蕨類植物，包括筆筒樹、小葉鐵角蕨、台灣鳳尾蕨等，窺見它們在瀰漫霧氣中的生長樣貌與生態價值。

嘉義分署表示，遊客可透過專業導覽觀察蕨類葉序、葉脈與新芽捲曲結構等細節，體會它們如何在潮濕的環境中繁衍生長，感受森林中細緻的生命節奏與獨特的森林綠色層次，窺見它們在瀰漫霧氣中的生長樣貌與生態價值。

此外，活動也包括兩款結合自然與創意的「氣象與森居的共感計畫」體驗活動；第一款是「天氣瓶實驗」，遊客可製作屬於自己的天氣瓶，觀察瓶內結晶隨氣溫改變而產生的細膩變化；第二款為「微縮小木屋」，以自然素材創作屬於自己的小木屋模型，透過木質仿舊與微構築的手作過程，打造心中理想的森林居所。

嘉義分署表示，蕨類微觀之旅全程免費參加，採事先報名制，共舉辦兩場次，每場限額40人，額滿為止。10月23日上午10時起開放報名至10月28日止（若額滿將提早截止），活動資訊請上阿里山國家森林遊樂區與林業保育署嘉義分署Facebook粉絲專頁。

嘉義 阿里山 森林遊樂區

