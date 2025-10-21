「我與我的冠軍兒子的轉念人生」講座 從反對到放手成就世界冠軍

財團法人鄭秀英教育事務基金會昨晚在嘉市築夢者僑平舞道館，舉辦「我與我的冠軍兒子之轉念人生」講座，由基金會董事陳玲寬主講，邀請其子街舞世界冠軍哈利（田晉瑜）驚喜現身，吸引近50名民眾參與，座無虛席。立委林倩綺、市議員陳家平、中正大學教育學院教授鄭瑞隆出席共襄盛舉，現場氣氛溫馨感人。

陳玲寬分享自己從強烈反對兒子投入街舞，到最終選擇放手支持心路歷程。她談到，曾因兒子走上「最不被看好、收入最低」街舞之路深陷焦慮，直到哈利一句話讓她徹底轉念，「如果我無法飛上枝頭，為什麼你不讓我游向大海？」她從中領悟，「改變別人不如改變自己」，選擇信任放手，讓孩子為自己人生負責。她強調，「孩子要學會的不是服從，而是承擔。」

哈利分享他多年練舞與國際比賽歷程，提到自己一路上的信念，「成功的路上不擁擠，因為堅持的人不多。」他引用韓國街舞傳奇Hong 10的話，「Only Practice」，強調成功沒有捷徑，只有反覆練習與不懈努力。他勉勵年輕人，「最大對手不是別人，而是昨天的自己。」也以電影「洛基」台詞鼓舞大家，「不是你揮得多重，而是你能承受多少打擊還能繼續前進。」目前，哈利致力將街舞作為文化載體，傳遞東方哲學與「世界大同」理念，盼透過自身影響力，讓世界看見台灣精神。

陳玲寬提醒，真正的教育不是給予孩子一條安逸的路，而是培養他們面對挑戰的勇氣與軟實力，如溝通、協調與組織能力。她語重心長地說，「逸樂的人生，是英雄的墳墓。」呼籲父母珍惜孩子奮鬥的年紀，給他們空間去跌倒、去嘗試，也去成長。