布澎藍色公路客運季節性停航 旅遊業推澎湖超值遊程搶客
隨著東北季風增強、海象不穩，嘉義縣布袋商港往返澎湖馬公的「藍色公路」13日起進入季節性停航，預計休航近半年，明年3月底才會恢復航班。每到秋冬，海上風浪加劇，航線停駛已成常態，但今年的旅運數據卻透露出國旅疲軟隱憂。
台灣港務公司高雄港務分公司布袋管理處統計，今年布袋港進出旅客共50萬342人次，較去年52萬1580人次減少約2萬人，與前年的62萬人次相比更銳減12萬人。疫情解封後國人出國潮湧現，許多旅客轉往日本、韓國等旅遊，加上國旅市場熱度不再，使航線人次下滑。
儘管海上旅遊淡季，澎湖旅遊業者不氣餒。當地旅行社為刺激觀光，推出「遊澎湖加倍幸福」超值方案，11、12月2人同行即可入住五星級福朋喜來登酒店2天1夜，含早餐、台中來回機票、250萬元旅遊平安險，須搭配澎湖縣府發送的500元消費券，每人只要2999元。業者強調，平常季節同等級行程約要1萬4千元，這波限量優惠，預料將掀搶購熱潮。
目前嘉雲地區前往澎湖旅客，秋冬季節僅能改搭嘉義機場的班機，1天僅2航班，港務公司表示，近年布袋港持續升級旅運設施，旅客服務中心全面改建，並新設兩座浮動碼頭與風雨走廊。同時，港區也推動「客貨分區」管理，兩家貨運業者預計年底完成新倉儲設施搬遷，原貨運區將規劃為「客運專區」，引進餐飲、購物、旅宿及娛樂設施，打造全新水岸觀光聚落。
雖然客輪停航，布袋與澎湖間貨輪維持運行，確保島際運輸不中斷。隨著港區轉型與觀光方案齊推，藍色公路雖暫歇風帆，但地方旅遊熱度仍在醞釀。布澎藍色公路季節性停航待明年3月底啟航。
