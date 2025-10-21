台大歌手黃小玫辭世美聲「最潮的自己」奪國際大獎 嘉義永遠懷念
身兼創作歌手與影像導演的台大畢業才女黃小玫，日前因罹患罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」辭世。消息傳出，曾與她合作推動城市觀光的嘉義市政府感震驚不捨。黃小玫為嘉義市打造的形象主題曲「最潮的自己」，不僅是她藝術生涯代表作，更因其卓越成就，成為嘉市驕傲。
黃小玫音樂才華遍及全台，其中與嘉市合作尤為成功。市長黃敏惠第一時間表達深切哀悼，謝謝小玫用音樂傳遞溫暖與力量，讓嘉市留下美好回憶。「最潮的自己」依舊在我們耳邊迴盪，永遠在我們心中。」黃小玫創作深刻捕捉嘉市新舊融合獨特魅力，輕快旋律與富含底蘊影像，使嘉義增添無法取代的音樂記憶。
黃小玫為嘉市潮選店創作主題曲「最潮的自己」，國際舞台大放異彩，影片在國際旅遊電影節協會（CIFFT）認可的日本國際觀光電影節（JWTFF），從全球1132支影片脫穎而出，奪下3項大獎：「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎」最高殊榮、「最佳亞洲影像大獎」，為亞洲組獲獎影片唯一得主，黃小玫以獨特視角和音樂風格，讓國際看見嘉市融合林業文化與青年創意潮流風格。選用輕柔慵懶的BossaNova節奏，營造彷彿置身南國午後咖啡館氛圍，詮釋嘉義慢活步調與豐沛創意能量。
黃小玫生前受訪提到，希望藉這首歌以輕鬆、陽光風格詮釋「嘉市潮選店」特色，鼓勵旅人走訪木造老屋潮選店，感受其中充滿生命力創業故事，勇敢展現「最潮的自己」，這是每個旅人不可錯過的嘉義行程。黃小玫的猝逝令人惋惜，但她為嘉義市留下的美好旋律與影像，將持續迴盪在檜木巷弄中，成為嘉義精神的永恆註腳。
黃小玫團隊臉書公告，「我們懷著無比沉痛心情告訴大家，小玫因身體不適住院治療，面對罕見疾病NK/T細胞淋巴癌。即使治療過程極為辛苦，她仍保持積極正面人生觀，勇敢地對抗病痛、不懈奮戰。但非常地遺憾，上天還是帶著她化作最善良天使。小玫一直深深愛著台灣，這片美麗土地賦予她靈感，也讓她創作出無數深得人心音樂影像，將台灣推向全世界讓更多人看見。我們感謝每位給予機會貴人們、一路支持愛護她的粉絲朋友們，以及辛苦合作夥伴們。因為有了您們的信任與陪伴，她才能將這份對音樂的熱情，化為一首首出色作品呈現給大家。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言