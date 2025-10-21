台大歌手黃小玫辭世美聲「最潮的自己」奪國際大獎 嘉義永遠懷念

身兼創作歌手與影像導演的台大畢業才女黃小玫，日前因罹患罕見疾病「NK/T細胞淋巴癌」辭世。消息傳出，曾與她合作推動城市觀光的嘉義市政府感震驚不捨。黃小玫為嘉義市打造的形象主題曲「最潮的自己」，不僅是她藝術生涯代表作，更因其卓越成就，成為嘉市驕傲。

黃小玫音樂才華遍及全台，其中與嘉市合作尤為成功。市長黃敏惠第一時間表達深切哀悼，謝謝小玫用音樂傳遞溫暖與力量，讓嘉市留下美好回憶。「最潮的自己」依舊在我們耳邊迴盪，永遠在我們心中。」黃小玫創作深刻捕捉嘉市新舊融合獨特魅力，輕快旋律與富含底蘊影像，使嘉義增添無法取代的音樂記憶。

黃小玫為嘉市潮選店創作主題曲「最潮的自己」，國際舞台大放異彩，影片在國際旅遊電影節協會（CIFFT）認可的日本國際觀光電影節（JWTFF），從全球1132支影片脫穎而出，奪下3項大獎：「城市旅遊銀獎」、「亞洲組金獎」最高殊榮、「最佳亞洲影像大獎」，為亞洲組獲獎影片唯一得主，黃小玫以獨特視角和音樂風格，讓國際看見嘉市融合林業文化與青年創意潮流風格。選用輕柔慵懶的BossaNova節奏，營造彷彿置身南國午後咖啡館氛圍，詮釋嘉義慢活步調與豐沛創意能量。

黃小玫生前受訪提到，希望藉這首歌以輕鬆、陽光風格詮釋「嘉市潮選店」特色，鼓勵旅人走訪木造老屋潮選店，感受其中充滿生命力創業故事，勇敢展現「最潮的自己」，這是每個旅人不可錯過的嘉義行程。黃小玫的猝逝令人惋惜，但她為嘉義市留下的美好旋律與影像，將持續迴盪在檜木巷弄中，成為嘉義精神的永恆註腳。