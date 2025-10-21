聽新聞
綠營王美惠選嘉義市長啟動戰鬥模式 王義川陪逛文化路夜市衝人氣
民進黨明年嘉義市長選戰，由有「綠營女戰神」之稱的立委王美惠披掛上陣，成為黨中央選對會首位一致通過市長參選人。王美惠啟動競選模式，周日晚間與黨內高人氣的不分區立委王義川，開啟「政治＋美食」直播首秀，走進全台最熱鬧文化路夜市，與民眾面對面互動，沿途粉絲不斷上前合照、打氣。
王義川曾任教於退場前的嘉義縣稻江科技暨管理學院，對嘉義有深厚情感。這回他以個人直播頻道「憨川去兜位」帶團隊，走進全台最熱鬧文化路夜市開直播，帶著王美惠與觀眾邊吃邊聊，用鏡頭介紹嘉義文化路夜市美食小吃與在地人情味。
2人從中央噴水圓環出發，介紹「民主嘉年華」象徵意義後，展開夜市巡禮，御香屋冷飲、古早味烤魷魚、雞蛋糕、阿娥豆花、林聰明沙鍋魚頭等人氣攤位一一踩點。王義川笑稱王美惠是「未來的嘉義市長」，還自薦可擔任嘉義美食觀光代言人。」沿途粉絲不斷上前合照、打氣，有攤商熱情招待小吃。王美惠以她招牌的大嗓門，親切問候鄉親，展現她接地氣的風格。整場直播宛如一場輕鬆又熱鬧的「夜市造勢」，吸引大批網友在線觀看。
王義川在王美惠本屆爭取立委連任選戰，就南下站台助陣。這回2人再度合體，為綠營嘉義市長選戰起跑。隨著中央選對會通過王美惠參選，民進黨選戰團隊將陸續成形，反觀藍白陣營還待磨合，有意參選的白營立委張啓楷、藍營議員陳家平、鄭光宏及醫師翁壽良，勤跑基層，嘉義市長選戰熱度逐步升溫。
