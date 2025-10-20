雲二監開辦「照服員職訓班」 16人監所內通過檢定

雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作，於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地、獲勞動部評鑑合格，成為彰化以南首個監所具備照服員檢定資格；16名學員參加且全數通過檢定，今辦結業典禮，雲二監表示，已有學員獲業者洽詢。

雲二監今年取得合格檢定場地資格，所方表示，未來計畫每年度將持續辦理，並視情形擴大規模；除了雲二監，台北監獄、桃園女子監獄、台中監獄也有照服員檢定。

雲二監指出，照服員職訓班由雲林基督教醫院提供專業師資授課，規畫臨床教學課程、分享實務經驗案例等，崇仁醫專也派具有照顧服務與長期照護專業背景的教師擔任講座與助教，並提供教學用的照護模型與模擬設備，包括長者照護模型、導尿訓練模型等，提供學員於監內進行實作演練及技能檢定使用。

16名參加照服職訓的學員，今年5月開始上相關課程並實習，本月參加鑑定全數通過，今結業典禮，矯正署主任秘書蘇維闊說肯定雲二監讓技能訓練更加貼近社會需求，轉化為復歸社會的助力。