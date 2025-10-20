快訊

東北角雨下不停！台2線濱海公路落石擊中2大貨車 司機驚險逃生…交通中斷

雲二監開辦「照服員職訓班」 16人監所內通過檢定

聯合報／ 記者林伯驊／雲林即時報導
雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地，16人參加，全數通過檢定。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地，16人參加，全數通過檢定。圖／雲林第二監獄提供

雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作，於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地、獲勞動部評鑑合格，成為彰化以南首個監所具備照服員檢定資格；16名學員參加且全數通過檢定，今辦結業典禮，雲二監表示，已有學員獲業者洽詢。

雲二監今年取得合格檢定場地資格，所方表示，未來計畫每年度將持續辦理，並視情形擴大規模；除了雲二監，台北監獄、桃園女子監獄、台中監獄也有照服員檢定。

雲二監指出，照服員職訓班由雲林基督教醫院提供專業師資授課，規畫臨床教學課程、分享實務經驗案例等，崇仁醫專也派具有照顧服務與長期照護專業背景的教師擔任講座與助教，並提供教學用的照護模型與模擬設備，包括長者照護模型、導尿訓練模型等，提供學員於監內進行實作演練及技能檢定使用。

16名參加照服職訓的學員，今年5月開始上相關課程並實習，本月參加鑑定全數通過，今結業典禮，矯正署主任秘書蘇維闊說肯定雲二監讓技能訓練更加貼近社會需求，轉化為復歸社會的助力。

雲二監目前共3022名收容人，開辦的技術士檢定班還有電焊、自來水配管、喪禮服務、園藝，職業訓練班則有烘焙、釀造、縫紉、陶藝、瓷器彩繪、琉璃彩繪、手工皂、太陽能維運等；今年接受職業訓練共209人，其中已參加檢定人數96人，證照通過比例100%。

雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地，16人參加，全數通過檢定。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地，16人參加，全數通過檢定。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地，16人參加，全數通過檢定。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地，16人參加，全數通過檢定。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地，16人參加，全數通過檢定。圖／雲林第二監獄提供
雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地，16人參加，全數通過檢定。圖／雲林第二監獄提供

照服員 監獄 職業

延伸閱讀

雲二監首辦照服員訓練班 16收容人全過檢定獲證照

一年半成長161萬…靠「借貸存股」滾出穩定現金流！存股哥公開成果

輝達新伺服器 Vera Rubin 平台 鴻海搶先機 業績看旺到後年

可少買82%輝達H20晶片！阿里雲提方案解決GPU浪費

相關新聞

雲二監開辦「照服員職訓班」 16人監所內通過檢定

雲林第二監獄與雲林基督教醫院、崇仁醫專合作，於監所開辦照服員職業培訓班，並建置技能檢定場地、獲勞動部評鑑合格，成為彰化以...

文旦修剪枝幹焚燒丟棄增空汙碳排 台南農改場力推現地粉碎

台灣盛產文旦、農民多年來以焚燒、堆置或清運丟棄，耗費人力、金錢也造成空氣汙染與碳排放。台南農改場力推「現地粉碎循環利用」...

颱風共伴效應襲雲林...全運會場外攤商帳篷遭吹翻 明天取消市集

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，雨彈狂炸北台灣，氣象署對中台灣發布「橙色強風警示」，雲林上午有明顯陣風，全國運動...

凱米颱風曾水淹670公頃 雲縣府開工整治四湖大排下游

雲林縣四湖大排是四湖鄉、口湖鄉重要排水路，全長約6.66公里，但下游兩旁護岸高度不足，縣府獲中央全額補助6020多萬元整...

嘉義市購物節今抽獎 百萬油電車與百萬現金幸運得主出爐

歷時近2個月的「2025嘉義市購物節」於10月12日圓滿落幕，嘉義市政府今天在購物節官方Facebook粉絲專頁舉辦線上...

災後振興金3千元發放陷僵局 太保市臨時會一度劍拔弩張

嘉義縣太保市受丹娜絲颱風重創，市公所規畫振興金每人3000元，但代表會以「墊付案」發放，並主張提高至5000元。雙方對發...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。