颱風共伴效應襲雲林 全運會場外攤商帳篷遭吹翻 明天取消市集
東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，雨彈狂炸北台灣，氣象署對中台灣發布「橙色強風警示」，雲林上午有明顯陣風，全國運動會主場地雲縣立田徑場外的攤販區，多個帳篷遭掀翻，為此，全運會主辦方決定，今、明天市集都取消。
位於虎尾高鐵特區的雲縣立田徑場，配合全運會，場外18至21日舉辦特色市集，集結近百家農特產、伴手禮、人氣小吃等攤商，每天展出超過50幾家，今上午突然強風，多個攤商帳篷遭吹倒側翻東倒西歪、甚至四腳朝天，人員趕緊協助扶正，幸好沒有人受傷。
全運會宣傳部觀光行銷組長洪肇斌說，很多帳篷加底繩加固，還是無法擋住瞬間強風，「風真的超大」，還好吹翻當下沒人受傷，經跟大會報告並基於安全考量決定撤收，原本市集共4天到明天、每天從中午到晚間9時，今和明天都取消。
