快訊

AI闖進校園！大學生使用習慣揭密 結果「跌破眼鏡」：多數人並非拿來偷懶

大雨來襲！新北明正常上班課 除新店2校、烏來區中小學、幼兒園停班課

風神外圍東北季風共伴風雨「未達標」 北市明天正常上班上課

文旦修剪枝幹焚燒丟棄增空汙碳排 農改場力推現地粉碎

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
減空汙碳排，台南農改場力推文旦修剪枝條現地粉碎循環利用。圖／台南農改場提供
減空汙碳排，台南農改場力推文旦修剪枝條現地粉碎循環利用。圖／台南農改場提供

台灣盛產文旦、農民多年來以焚燒、堆置或清運丟棄，耗費人力、金錢也造成空氣汙染與碳排放。台南農改場力推「現地粉碎循環利用」，呼籲果農今年冬天開始改變處理方式。

台南是文旦最重要產區，栽培面積逾1100公頃，農民每年11月到隔年一1月間修剪每公頃可多達6至21公噸枝條廢棄物，造成汙染。

台南農改場為評估循環利用對土壤碳儲潛力貢獻，在麻豆地區草生栽培果園進行土壤碳儲調查，涵蓋井東、安正、安業、寮廍等20處文旦園區。發現草生管理園區土壤平均碳儲量為每年每公頃56公噸，是一般果園2倍以上。同時土壤有機質含量也較高，展現良好土壤團粒穩定度與碳匯潛能。

台南農改場場長陳昱初指出，文旦園廢棄物循環利用技術，簡單來講就是利用乘坐式割草機將修剪下來的葉片及直徑2公分以下枝條，直接就地粉碎敷蓋於園區地面，粉碎1周內枝條即乾枯萎凋，約3至4個月可達腐化、分解。

他說，經二次粉碎處理，枝條粉碎更為平均、腐化速度更加快速。這樣做最大的好處是省工好操作，同時增加土壤保濕性與碳循環。農改場期待落實農業部推動「淨零排放」與「永續農業」政策，協助農友面對文旦修剪枝條廢棄物處理的產業問題。

台南農改場指出，推動修剪枝條廢棄物現地粉碎處理與草生栽培管理，不僅可減少農業廢棄物、降低碳排放量，更有助建立亞熱帶地區果園碳匯模式，成為果園邁向淨零排放與綠色經營的關鍵實踐。

農改場呼籲各地果農採用環境友善、效益兼顧的果園經營模式。有任何疑問可聯絡台南農改場作物改良科果樹研究室張汶肇06-5912901轉507、作物環境科土壤肥料研究室潘佳辰06-5912901轉331。

減空汙碳排，台南農改場力推文旦修剪枝條現地粉碎循環利用。圖／台南農改場提供
減空汙碳排，台南農改場力推文旦修剪枝條現地粉碎循環利用。圖／台南農改場提供
減空汙碳排，台南農改場力推文旦修剪枝條現地粉碎循環利用。圖／台南農改場提供
減空汙碳排，台南農改場力推文旦修剪枝條現地粉碎循環利用。圖／台南農改場提供
減空汙碳排，台南農改場力推文旦修剪枝條現地粉碎循環利用。圖／台南農改場提供
減空汙碳排，台南農改場力推文旦修剪枝條現地粉碎循環利用。圖／台南農改場提供

農改場 台南 廢棄物

延伸閱讀

「柚子是文旦？」一半人都搞錯 教育部曝挑選3招：香又甜

雖遭丹娜絲颱風重創…台南文旦登陸新加坡 超市買氣仍搶搶滾

水果創意料理金賞 文旦柚皮入菜切絲酥炸飄香

花蓮文旦酸甜黃金比例跨界上桌

相關新聞

凱米颱風曾水淹670公頃 雲縣府開工整治四湖大排下游

雲林縣四湖大排是四湖鄉、口湖鄉重要排水路，全長約6.66公里，但下游兩旁護岸高度不足，縣府獲中央全額補助6020多萬元整...

嘉義市購物節今抽獎 百萬油電車與百萬現金幸運得主出爐

歷時近2個月的「2025嘉義市購物節」於10月12日圓滿落幕，嘉義市政府今天在購物節官方Facebook粉絲專頁舉辦線上...

文旦修剪枝幹焚燒丟棄增空汙碳排 農改場力推現地粉碎

台灣盛產文旦、農民多年來以焚燒、堆置或清運丟棄，耗費人力、金錢也造成空氣汙染與碳排放。台南農改場力推「現地粉碎循環利用」...

颱風共伴效應襲雲林 全運會場外攤商帳篷遭吹翻 明天取消市集

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，雨彈狂炸北台灣，氣象署對中台灣發布「橙色強風警示」，雲林上午有明顯陣風，全國運動...

災後振興金3千元發放陷僵局 太保市臨時會一度劍拔弩張

嘉義縣太保市受丹娜絲颱風重創，市公所規畫振興金每人3000元，但代表會以「墊付案」發放，並主張提高至5000元。雙方對發...

20+1間特色店家 「嘉義美白圖鑑」感受興中街留白的美

嘉義市政府與嘉義市工商發展投資策進會持續推動「美」字系列活動，今年攜手策展團隊辵辵計画，聯合大象設計、平凡製作、種種影像等在地團隊，於11月1日至11月30日舉辦「嘉義美白圖鑑」，活動串聯興中街20+

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。