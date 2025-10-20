文旦修剪枝幹焚燒丟棄增空汙碳排 農改場力推現地粉碎

台灣盛產文旦、農民多年來以焚燒、堆置或清運丟棄，耗費人力、金錢也造成空氣汙染與碳排放。台南農改場力推「現地粉碎循環利用」，呼籲果農今年冬天開始改變處理方式。

台南是文旦最重要產區，栽培面積逾1100公頃，農民每年11月到隔年一1月間修剪每公頃可多達6至21公噸枝條廢棄物，造成汙染。

台南農改場為評估循環利用對土壤碳儲潛力貢獻，在麻豆地區草生栽培果園進行土壤碳儲調查，涵蓋井東、安正、安業、寮廍等20處文旦園區。發現草生管理園區土壤平均碳儲量為每年每公頃56公噸，是一般果園2倍以上。同時土壤有機質含量也較高，展現良好土壤團粒穩定度與碳匯潛能。

台南農改場場長陳昱初指出，文旦園廢棄物循環利用技術，簡單來講就是利用乘坐式割草機將修剪下來的葉片及直徑2公分以下枝條，直接就地粉碎敷蓋於園區地面，粉碎1周內枝條即乾枯萎凋，約3至4個月可達腐化、分解。

他說，經二次粉碎處理，枝條粉碎更為平均、腐化速度更加快速。這樣做最大的好處是省工好操作，同時增加土壤保濕性與碳循環。農改場期待落實農業部推動「淨零排放」與「永續農業」政策，協助農友面對文旦修剪枝條廢棄物處理的產業問題。

台南農改場指出，推動修剪枝條廢棄物現地粉碎處理與草生栽培管理，不僅可減少農業廢棄物、降低碳排放量，更有助建立亞熱帶地區果園碳匯模式，成為果園邁向淨零排放與綠色經營的關鍵實踐。