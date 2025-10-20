全運會／共伴效應強風掀翻攤販區帳篷 21日市集取消

全國運動會正在雲林舉行，縣立田徑場周邊舉辦市集宣傳雲林農產，今天上午一陣強風來襲，掀翻許多攤商帳篷，幸無人傷；全運會籌備會表示，受強風影響，今明兩天市集取消。

全運會市集活動原訂18日至21日在雲林縣立田徑場周邊舉辦，主辦單位今天在網路貼文，指因受「風神颱風」及東北季風共伴影響，現場風勢過大，為確保攤商與民眾安全，今、明兩天市集活動取消。

全運會宣傳部觀光行銷組長洪肇斌告訴中央社記者，上午雖進行帳篷加固，許多帳篷仍不敵強風被掀翻，氣象預報明天風勢仍強，只好取消市集活動，將會把新台幣2000元保證金全數退回給參與的攤商。

氣象署今天發布陸上強風特報，因東北風明顯偏強及颱風外圍環流影響，今天到明天晚上，台中、彰化、雲林、嘉義等縣市局部地區有平均風9級以上或陣風11級以上發生機率。