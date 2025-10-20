快訊

凱米颱風曾水淹670公頃 雲縣府開工整治四湖大排下游

聯合報／ 記者林伯驊／雲林即時報導
雲林四湖大排下游兩旁護岸高度不足，周邊農田、村落常因排水溢流淹水，整治工程今動土。圖／雲縣府提供
雲林四湖大排下游兩旁護岸高度不足，周邊農田、村落常因排水溢流淹水，整治工程今動土。圖／雲縣府提供

雲林縣四湖大排是四湖鄉、口湖鄉重要排水路，全長約6.66公里，但下游兩旁護岸高度不足，縣府獲中央全額補助6020多萬元整治，縣長張麗善今主持開工，預計明年颱風季來臨前完工，保障沿線農田、村落未來免於水患威脅。

張麗善指出，去年凱米颱風時四湖大排溢流，淹水面積達670公頃，農作物、家園受創嚴重，縣府已完成應急工程，形成初步防護網，今動工大排的四湖鄉埤尾部落至口湖鄉蚵寮村河段治理工程，提升防洪標準為10年防洪頻率，將有效防止四湖大排再次溢淹。

四湖大排為四湖鄉北側、口湖鄉南邊主要排水系統，集水面積1455公頃，但該排水中游段地層下陷、護岸高度不足，每逢豪雨或颱風侵襲，周邊農田、村落常因排水溢流淹水。

張麗善、四湖鄉長吳勁葦等人出席開工，張麗善說，四湖大排現有防洪功能已不足以應付極端氣候防汛標準，是縣府積極推動治理工作重點區域排水之一，凱米颱風後，縣府多次勘災、向水利署爭取整治經費，進行四湖大排中游河段治理及應急工程。

縣府水利處表示，此次施作四湖大排無名橋以下（埤尾、蚵寮地區）河段治理工程，包括左岸改善加高1702.5公尺、右岸改善加高1596.2公尺、道路改善4560公尺與新設水閘門6處，完善既有護岸的保護功能。

雲林四湖大排下游兩旁護岸高度不足，周邊農田、村落常因排水溢流淹水，整治工程今動土。記者林伯驊／翻攝
雲林四湖大排下游兩旁護岸高度不足，周邊農田、村落常因排水溢流淹水，整治工程今動土。記者林伯驊／翻攝
雲林縣長張麗善（右二）今主持四湖大排下游整治工程開工典禮。記者林伯驊／翻攝
雲林縣長張麗善（右二）今主持四湖大排下游整治工程開工典禮。記者林伯驊／翻攝
雲林縣長張麗善（左五）今主持四湖大排下游整治工程開工典禮。圖／雲縣府提供
雲林縣長張麗善（左五）今主持四湖大排下游整治工程開工典禮。圖／雲縣府提供
雲林縣長張麗善（右六）今主持四湖大排下游整治工程開工典禮。記者林伯驊／翻攝
雲林縣長張麗善（右六）今主持四湖大排下游整治工程開工典禮。記者林伯驊／翻攝

