凱米颱風曾水淹670公頃 雲縣府開工整治四湖大排下游

雲林縣四湖大排是四湖鄉、口湖鄉重要排水路，全長約6.66公里，但下游兩旁護岸高度不足，縣府獲中央全額補助6020多萬元整治，縣長張麗善今主持開工，預計明年颱風季來臨前完工，保障沿線農田、村落未來免於水患威脅。

張麗善指出，去年凱米颱風時四湖大排溢流，淹水面積達670公頃，農作物、家園受創嚴重，縣府已完成應急工程，形成初步防護網，今動工大排的四湖鄉埤尾部落至口湖鄉蚵寮村河段治理工程，提升防洪標準為10年防洪頻率，將有效防止四湖大排再次溢淹。

四湖大排為四湖鄉北側、口湖鄉南邊主要排水系統，集水面積1455公頃，但該排水中游段地層下陷、護岸高度不足，每逢豪雨或颱風侵襲，周邊農田、村落常因排水溢流淹水。

張麗善、四湖鄉長吳勁葦等人出席開工，張麗善說，四湖大排現有防洪功能已不足以應付極端氣候防汛標準，是縣府積極推動治理工作重點區域排水之一，凱米颱風後，縣府多次勘災、向水利署爭取整治經費，進行四湖大排中游河段治理及應急工程。