嘉義市購物節今抽獎 百萬油電車與百萬現金幸運得主出爐

歷時近2個月的「2025嘉義市購物節」於10月12日圓滿落幕，嘉義市政府今天在購物節官方Facebook粉絲專頁舉辦線上抽獎直播，由市府秘書長陳永豐以彩球機抽出頭獎「Toyota Corolla Cross百萬油電旗艦版」1名與特獎「現金100萬元」1名。中獎名單將於明天公布於「嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁，並以電子郵件或電話通知中獎人。

陳永豐表示，自2020年起嘉義市購物節已邁入第6年，活動規模與效益逐年成長，發票登錄金額從首屆2億元一路攀升至今年10.9億元，創下歷年新高紀錄，展現嘉義市店家服務與商品深受全台消費者肯定與支持。嘉義市營利事業銷售額也同步連6年成長，去年更首度突破3000億元，足見購物節已成為刺激買氣、拚經濟的重要推手。

市府建設處長呂獎慧指出，今年購物節成功關鍵在於公私協力，感謝嘉義市不動產建築開發商業同業公會、旅館商業同業公會及眾多特約旅宿、在地店家投入資源，共同推升城市買氣，讓嘉義成為最具活力的城市之一。

直播現場除抽出百萬油電車及百萬現金得主外，也同步以電腦抽出電子支付加碼獎10名，包括「iPhone17手機與AirPods第四代耳機」、「iPad Pro 256GB平板」及「現金16,800元」等豐富獎項；頭獎百萬油電車、特獎百萬元得獎者分別為鍾O琦（序號839347）與蔡O璋（序號056591）。

此外，今年嘉遊金發放成績奪冠的承億文旅桃城茶樣子品牌長簡巧珊，也受邀至直播現場，抽出特約旅宿加碼獎「現金1萬6800元」名。同場揭曉「嘉購王」得主，累計登錄發票金額達3911萬8576元，全市共有98名民眾登錄金額破百萬，顯示嘉義市消費力強勁。

嘉義市政府提醒，中獎名單明天公布於「嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁，並以電子郵件或電話通知中獎人。中獎者應攜帶身分證及親簽領據至市府建設處工商科購物節窗口核對領獎；紙本發票登錄者需附發票正本，電子支付加碼獎中獎者則需攜手機提供消費紀錄。若無法親自前往，可於10月27日前（郵戳為憑）郵寄相關文件辦理，逾期或資格不符將視同棄權。