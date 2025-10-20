快訊

嘉義市購物節今抽獎 百萬油電車與百萬現金幸運得主出爐

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義即時報導
2025嘉義市購物節圓滿落幕，嘉義市政府今天於購物節FB粉絲專頁線上直播抽獎。圖／嘉義市政府提供
2025嘉義市購物節圓滿落幕，嘉義市政府今天於購物節FB粉絲專頁線上直播抽獎。圖／嘉義市政府提供

歷時近2個月的「2025嘉義市購物節」於10月12日圓滿落幕，嘉義市政府今天在購物節官方Facebook粉絲專頁舉辦線上抽獎直播，由市府秘書長陳永豐以彩球機抽出頭獎「Toyota Corolla Cross百萬油電旗艦版」1名與特獎「現金100萬元」1名。中獎名單將於明天公布於「嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁，並以電子郵件或電話通知中獎人。

陳永豐表示，自2020年起嘉義市購物節已邁入第6年，活動規模與效益逐年成長，發票登錄金額從首屆2億元一路攀升至今年10.9億元，創下歷年新高紀錄，展現嘉義市店家服務與商品深受全台消費者肯定與支持。嘉義市營利事業銷售額也同步連6年成長，去年更首度突破3000億元，足見購物節已成為刺激買氣、拚經濟的重要推手。

市府建設處長呂獎慧指出，今年購物節成功關鍵在於公私協力，感謝嘉義市不動產建築開發商業同業公會、旅館商業同業公會及眾多特約旅宿、在地店家投入資源，共同推升城市買氣，讓嘉義成為最具活力的城市之一。

直播現場除抽出百萬油電車及百萬現金得主外，也同步以電腦抽出電子支付加碼獎10名，包括「iPhone17手機與AirPods第四代耳機」、「iPad Pro 256GB平板」及「現金16,800元」等豐富獎項；頭獎百萬油電車、特獎百萬元得獎者分別為鍾O琦（序號839347）與蔡O璋（序號056591）。

此外，今年嘉遊金發放成績奪冠的承億文旅桃城茶樣子品牌長簡巧珊，也受邀至直播現場，抽出特約旅宿加碼獎「現金1萬6800元」名。同場揭曉「嘉購王」得主，累計登錄發票金額達3911萬8576元，全市共有98名民眾登錄金額破百萬，顯示嘉義市消費力強勁。

嘉義市政府提醒，中獎名單明天公布於「嘉義市購物節」Facebook粉絲專頁，並以電子郵件或電話通知中獎人。中獎者應攜帶身分證及親簽領據至市府建設處工商科購物節窗口核對領獎；紙本發票登錄者需附發票正本，電子支付加碼獎中獎者則需攜手機提供消費紀錄。若無法親自前往，可於10月27日前（郵戳為憑）郵寄相關文件辦理，逾期或資格不符將視同棄權。

相關活動及中獎名單以嘉義市政府公布為主。

2025嘉義市購物節圓滿落幕，嘉義市政府今天於購物節FB粉絲專頁線上直播抽獎，由市政府秘書長陳永豐（中）以彩球機抽頭獎、特獎。圖／嘉義市政府提供
2025嘉義市購物節圓滿落幕，嘉義市政府今天於購物節FB粉絲專頁線上直播抽獎，由市政府秘書長陳永豐（中）以彩球機抽頭獎、特獎。圖／嘉義市政府提供
2025嘉義市購物節圓滿落幕，嘉義市政府今天於購物節FB粉絲專頁線上直播抽獎，由市政府秘書長陳永豐（左三）以彩球機抽獎。圖／嘉義市政府提供
2025嘉義市購物節圓滿落幕，嘉義市政府今天於購物節FB粉絲專頁線上直播抽獎，由市政府秘書長陳永豐（左三）以彩球機抽獎。圖／嘉義市政府提供

相關新聞

凱米颱風曾水淹670公頃 雲縣府開工整治四湖大排下游

雲林縣四湖大排是四湖鄉、口湖鄉重要排水路，全長約6.66公里，但下游兩旁護岸高度不足，縣府獲中央全額補助6020多萬元整...

嘉義市購物節今抽獎 百萬油電車與百萬現金幸運得主出爐

歷時近2個月的「2025嘉義市購物節」於10月12日圓滿落幕，嘉義市政府今天在購物節官方Facebook粉絲專頁舉辦線上...

文旦修剪枝幹焚燒丟棄增空汙碳排 農改場力推現地粉碎

台灣盛產文旦、農民多年來以焚燒、堆置或清運丟棄，耗費人力、金錢也造成空氣汙染與碳排放。台南農改場力推「現地粉碎循環利用」...

颱風共伴效應襲雲林 全運會場外攤商帳篷遭吹翻 明天取消市集

東北季風與風神颱風外圍環流共伴效應影響，雨彈狂炸北台灣，氣象署對中台灣發布「橙色強風警示」，雲林上午有明顯陣風，全國運動...

災後振興金3千元發放陷僵局 太保市臨時會一度劍拔弩張

嘉義縣太保市受丹娜絲颱風重創，市公所規畫振興金每人3000元，但代表會以「墊付案」發放，並主張提高至5000元。雙方對發...

20+1間特色店家 「嘉義美白圖鑑」感受興中街留白的美

嘉義市政府與嘉義市工商發展投資策進會持續推動「美」字系列活動，今年攜手策展團隊辵辵計画，聯合大象設計、平凡製作、種種影像等在地團隊，於11月1日至11月30日舉辦「嘉義美白圖鑑」，活動串聯興中街20+

