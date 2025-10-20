災後振興金3千元發放陷僵局 太保市臨時會一度劍拔弩張

嘉義縣太保市受丹娜絲颱風重創，市公所規畫振興金每人3000元，但代表會以「墊付案」發放，並主張提高至5000元。雙方對發放方式與法定程序立場不同，引發爭議。今天召開臨時會時，逾200名市民聚集市公所前透過直播畫面關注。主席葉俊男最後仍裁決「墊付案」發放，旋即宣布散會。鄭淑分表示，依法行政才能保障公務員與市民權益，呼籲代表會儘速完成三讀，讓災後振興金合法發放，協助市民早日復原。

太保市民代表會今日召開第9屆第13次臨時大會，審議市公所送交的「災後振興金」及「災後復原經費」預算案。公所主計主任陳存豪於會中說明，表示本案屬正式追加預算，提報文件中未出現「墊付」字樣，依法須經代表會三讀通過後才能執行，程序完備、合法合規。

不過，會議主席葉俊男仍以「墊付案」方式逕行表決，獲6票多數決通過，因雙方沒有共識，葉俊男宣布休息10分鐘，期間雙方劍拔弩張。事後再重開會時，葉俊男未讓市長、代表發言即再度裁定表示，已經過半數，大家同意發3000元，公所如果有疑問，再補覆議案送代表會審核。不過，最好是發5000元。接著宣布散會。

鄭淑分說，這筆預算在公所主計認為是預算案，所以要有預算通過流程，才是正規的作法，部分代表認為以墊付案發放，但主計認為這樣發放會有疑慮，既然公所來得及做出追加預算，這才是最完整最完備作法，只差代表會三讀通過，相關公務人員才敢蓋章發放，也讓公務員可以合法行政。市民都在等3000元，趕快通過三讀發放給市民。

代表林淑勉表示，公所提案單很清楚要代表會審議它的實施計畫，代表審議實施計畫裡面有清楚寫明辦理「墊付」，所以代表會同意墊付，「墊付」來發這筆費用3000或5000有什麼問題？公所發了就不會造成民怨，不要將責任推給代表會，代表這樣的審議沒有錯，不知道公所在爭什麼？

由於預算案同時關係各里災後復原經費，里長聯誼會會長、新埤里長徐錦昌率多位里長到場旁聽，卻遭代表會以「不同意旁聽」為由拒絕，遂號召逾200名市民聚集太保市公所前向代表會表達不滿。部分情緒激動的民眾甚至帶來雞蛋欲抗議，所幸警方即時制止並強調聚會未經核准不得違法集會。