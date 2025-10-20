台南丹娜絲風災畜牧業受損石綿瓦 將提前清運

丹娜絲風災導致台南市出現大量毀損石綿瓦待清運，其中來自各畜牧場已打包原預定於明年4月清除，市府向環境部爭取提前執行獲得同意，近期將與各畜牧場重新約定清運時程。

台南市政府環保局長許仁澤今天告訴中央社記者，丹娜絲風災後2個月期間，已載運超過1萬3000公噸受損石綿瓦，主要是民眾整理受災家園產生，以及畜牧業者損毀畜舍，依據農業局登記資料，約有553處共約6000公噸石綿瓦待清除。

許仁澤表示，現已清理拆除石綿瓦打包畜牧場為83處，共約900噸，依照環境部補助剩餘未清除石綿瓦作業時間，原預估明年4月開始清除，考量裝好石綿瓦的太空包於陽光直接曝曬過久，可能破損再次污染環境，半年後再清運造成困難重重，因此爭取提早清運，可避免污染及提高清運效率。

他說，台南市長黃偉哲指示環保局積極向環境部爭取提前執行，經多次協商後，環境部同意即日起可以開始清運，近日環保局會開始聯絡已拆除石綿瓦完成裝袋的畜牧場，重新約定清運時程，尚未拆除的畜牧場可按原規劃的畜養計畫排程拆除，環保局後續再安排清運。