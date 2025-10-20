20+1間特色店家 「嘉義美白圖鑑」感受興中街留白的美

嘉義市政府與嘉義市工商發展投資策進會持續推動「美」字系列活動，今年攜手策展團隊辵辵計画，聯合大象設計、平凡製作、種種影像等在地團隊，於11月1日至11月30日舉辦「嘉義美白圖鑑」，活動串聯興中街20+1間特色店家，以時間、空間、生活的三大「美白」為主題，展現嘉義城市中光與生活交錯的魅力。

嘉義市政府黃敏惠表示，今年「嘉義美白圖鑑」強調「空間的留白」，近年來我們推動「舊屋力」、「老屋卸妝」、「嘉有木屋」等一系列市容改造計畫，希望讓嘉義市的街區，在保留歷史的同時，也能展現新的風貌。更重要的是，許多在地店家主動修繕老屋、用心打造空間，民眾也越來越有美感意識，願意為城市的樣貌一起努力，這些改變，讓嘉義市的街道不只是乾淨亮白，而是有故事、有呼吸的地方，讓人願意慢下腳步，走進巷弄，感受屬於嘉義市的那份美好。

嘉義市工商策進會總幹事宋侑玲表示，前兩屆「嘉義美街圖鑑」及「嘉義美物圖鑑」分別得到該年度台灣景觀大獎「溝通傳播類」最大獎及《Shopping Design》台灣設計 BEST100獎項殊榮，台中、台南及宜蘭的公私部門都陸續前來參訪、交流。今年「嘉義美白圖鑑」延續前兩屆的精神，透過設計與科技應用讓城市歷史與生活再被看見，本次活動集結多組在地店家，並設計出各自的識別符號，經由3D列印出立體的造型燈具，打造在「往前咖啡製作所」2樓的「符號燈具展」，民眾可以拿起手機掃描燈具進入店家的介紹，觀看串聯店家的環景實境及聆聽認識店主和街道的故事。

嘉義市府指出，活動除20+1間店家的符號燈具展之外，還包含11月四個周末的走讀體驗及為期一個月消費集章活動，集滿可兌換限量活動海報、徽章、美白面膜與燈具，邀請大家將時間留白，11月一同來探索興中街之美。

聚傳媒