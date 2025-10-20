台南水仙宮市場驚現非法中國藥品攤商？ 議員籲衛生局速查取締
台南知名水仙宮市場驚傳不明醫藥傳直銷攤位流竄，台南市議員李宗霖今質詢時指出，擔心「醫療統戰」以溫水煮青蛙方式滲入台灣，要求衛生局立即稽查，並會同經發局市場處，向攤販宣導避免販售違禁品等觸法行為。
李宗霖表示，近期接獲民眾反映，水仙宮市場內竟出現中國藥品攤位，且現場攤位不僅販售各式疑似非法藥品、用品外，還提供「推拿」等類似醫療行為，甚至掛上「樂心幫舒緩液進入寶島」等布條宣傳，彷彿中國老鼠會的醫療統戰，恐已經滲透台灣。
他指出，該攤販透過手寫便條與DM進行推銷，內容包含「免費領取福利（養生課程）」、「加入創業行列學理療」、「副業有可能超過主業收入」、「自用健康，分享賺錢」等語句，恐讓民眾面臨詐騙疑慮外，現場藥品罐身沒有食藥署標章，恐涉及違法販售藥品。
李宗霖要求衛生局立即稽查，並會同經發局市場處，向市場各攤販宣導避免違法，同時也應積極向中央反映，從源頭防堵違禁食品與藥品輸入，否則基層再怎麼查也查不完。
對此，衛生局長李翠鳳回應，現有資訊顯示都是簡體字，目前尚未收到相關陳情或檢舉案件，不過後續積極進行了解稽查，也會與經發局市場處研議，未來辦理攤商講習時，由衛生局宣導過去發生的違法樣態與相關知識，不足的部分會再盤點加強。
