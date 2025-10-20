在千年神木下說我願意 阿里山見證15對新人浪漫終身約定

阿里山的日出、雲海、小火車與千年巨木，被《紐約時報》與《國家地理雜誌》評選為一生必訪的旅遊勝地。這個秋天，不只是旅人沉醉於山林雲霧間的美景，更有多對新人選擇在這裡完成浪漫婚禮。阿里山國家風景區管理處舉辦的「阿里山神木下婚禮」邁入第19年，今年於10月19日及20日登場，共有15對新人在香林神木平台，在千年神木與雲海見證下互許終身，展開幸福旅程。

位於阿里山森林遊樂區的香林神木平台，海拔逾2200公尺，空氣清新、雲霧繚繞，宛如置身仙境。今年活動以「浪漫森呼吸」為主題，新人們身著白紗與西裝，步入被巨木環抱的證婚舞台，在鄒族歌舞與長老祝福聲中許下誓言。當陽光灑落林間，微風拂過樹梢，這場融合自然、文化與情感的婚禮，讓愛情顯得格外純粹與永恆。

阿里山管理處規畫為期2天1夜的婚禮行程，新人們在儀式前參與團茶手作體驗，親手揉捻茶菁，象徵攜手共創生活的甜與苦。中午享用鄒族風味餐，體驗部落文化與祝福儀式，傍晚入住全台最高海拔星級酒店阿里山賓館。

夜幕低垂，新人登上賓館7樓景觀平台，俯瞰流雲與燦爛霞光，遠眺鄒族聖山大塔山，感受「雲瀑、森林、愛情」交織的幸福時刻。阿里山賓館麗景廳特別為新人打造森林系喜宴，窗外庭園瀑布潺潺，花草掩映，讓整場宴會宛如置身自然交響曲中。

清晨，新人可搭乘小火車前往祝山觀日，或於阿里山賓館陽台靜賞曙光。當太陽自雲海之上緩緩升起，金色光芒映照新人的笑顏，象徵嶄新人生的開始。之後，他們在森林遊樂區內取景拍攝婚紗，巨木群步道、神木車站與沼平公園，成為最夢幻的取景背景。

從晨曦到星空，阿里山的每一刻都蘊含祝福。今年活動並結合茶園、咖啡、部落文化與音樂派對，讓參與者不只是舉行一場儀式，更是擁有一段屬於阿里山的幸福旅程。