嘉義市光織影舞圓滿落幕 16天吸引105.8萬人次創新高
「2025嘉義市光織影舞」昨天圓滿落幕，16天展期吸引超過105.8萬人次參觀，創下歷年新高。嘉義市長黃敏惠表示，光織影舞不斷創新突破，已從夜間賞燈活動進化為結合藝術、科技與觀光的城市嘉年華，成為嘉義市最具代表性的觀光品牌，也讓世界看見嘉義的創意與自信。
邁入第6年的光織影舞，今年以「光影夢境」為主題，首度以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》為完整策展概念，打造8大展區，融合光影科技、故事敘事與空間設計，讓北香湖化身為奇幻光影舞台，展現嘉義市的創意能量與觀光潛力。
與歷屆不同，今年光織影舞打破僅限夜間賞燈的模式，策展團隊以「白天拍照導向、夜晚光影體驗」為主軸，讓展區在自然光與燈影間呈現雙重樣貌。白天，作品與湖景及植栽相互融合；夜晚，光影與音樂交織成沉浸式體驗，成功吸引白天與夜晚人潮，成為人次破百萬的重要關鍵。
展區中，9米高的愛麗絲主題裝置矗立花海間，湖畔「光月疊影」以旋轉月亮與水面倒影呼應；沉浸光環隧道被暱稱為「魔法門」，成為孩童最愛展區之一；而「舞動潮光」的牡蠣寶寶造型則吸引眾多親子駐足拍照。日夜交錯的展演方式，讓光織影舞不僅是夜間活動，更成為結合藝術、科技與觀光的城市嘉年華。
市府統計指出，今年光織影舞不僅人潮創新高，也帶動周邊商圈與夜市買氣、整體觀光與餐飲業者收益，成為推動城市經濟的重要力量。
黃敏惠表示，光織影舞自2020年首辦以來不斷創新突破，已成為嘉義市最具代表性的年度活動與觀光品牌，也讓世界看見嘉義的創意與自信。如今提到中秋節，大家就會想到光織影舞、想到嘉義市。
她指出，今年以迪士尼經典動畫《愛麗絲夢遊仙境》為活動主題，是嘉義市邁向國際的重要一步；光織影舞不只是藝術饗宴，更帶動旅宿、餐飲與商圈發展，成為文化與產業共榮的象徵。黃敏惠強調，光織影舞的價值不僅在於人潮破百萬，更在於它已經走進人心，成為屬於嘉義市、跨世代的中秋記憶。
