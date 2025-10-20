台南登革熱拉警報？新增2例本土確診 均與境外移工同廠工作

時序進入秋季，但面對登革熱仍不可輕忽，台南多位議員今質詢時關心防疫進度，衛生局回應時曝光，台南新增今年度首例本土登革熱案例，且一口氣新增2例，追蹤發現傳染源來自第15例境外移入案例，3人均在同工廠工作，目前已擴大採檢並完成相關環境清消。

衛生局今早剛發布台南第14、15例境外移入登革熱案例，分別在安南區及南區，均為20多歲男子，且2人皆從菲律賓入境，其中第15例為9月底來台的外籍移工，期間身體並無出現任何不適，但因工作地通報登革熱熱點，其18日前往擴大採檢站篩檢後，竟確診登革熱。

衛生局獲悉後，第一時間派員前往案例在南區的工廠擴大篩檢，果然又發現2名登革熱案例，分別為家住北區的38歲台灣籍男性，以及同宿舍的20多歲菲律賓籍移工，該名20多歲移工6月就來台，且期間並未出境，2人也成為台南今年度首例及第2例本土案例，疫情恐拉起警報。

衛生局長李翠鳳今回應議員尤榮智、沈震東、蔡宗豪、李中岑及林冠維時，證實上周末除新增2例境外移入，同時新增2例本土登革熱案例，而今年度菲律賓境外移入以第3型為主，症狀相對輕微，民眾容易忽略，雇主、仲介應加強監測通報警覺性。