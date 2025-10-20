陸軍砲訓部搬遷啟動 原址將成台南永康發展新區

國防部規劃將陸軍砲兵訓練指揮部從台南市永康區搬遷到關廟區，新建關廟營區已完工，永康營區及周邊軍方土地將辦理「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，預計明年啟動。

台南市長黃偉哲今天前往陸軍砲兵訓練指揮部永康營區關心部隊搬遷作業，贈送飲料慰勉官兵辛勞，並肯定砲訓部在國防建設與地方服務上展現的精神與態度，搬遷作業同樣維持高效率推動。

黃偉哲表示，位於永康區的砲兵訓練指揮部土地區段徵收案，象徵國防用地成功轉型為城市發展新引擎，也是台南推動科技產業聚落與永續都市發展重要里程碑，市府將持續與中央攜手，推動城市更新與區域繁榮，為市民創造更優質生活環境與發展契機。

台南市政府提供資料指出，陸軍砲兵訓練指揮部徵收作業於民國102年11月公告實施，配合部隊搬遷時程，工程分為二期推動，第一期開發面積約14.46公頃，於106年1月開工、107年9月竣工，並於108年3月完成驗收啟用。

市府指出，第二期總面積達69.03公頃，範圍涵蓋砲訓部舊址及周邊軍方土地，目前正積極辦理工程發包前各項準備作業，預計今年底前完成施工發包，115年至117年間分期推動公共設施開闢與土地分配，118年可望完成土地移交，正式提供建築使用。

市府指出，部隊搬遷後，土地正式移交由台南市政府地政局接管，辦理「永康創意設計園區區段徵收開發工程」，將依都市計畫闢建道路、公園綠地等公共設施，預計於明年中啟動工程，總工期約3年半，118年底完工。

市府指出，工區將採分區施工，明年中將優先開放目前營區大門入口及大草坪區域，提供民眾漫步營區休憩，感受融合歷史記憶與新都市氛圍獨特景致。

市府指出，未來開發完成後，全區將規劃為「科技產業服務與研發園區」及「生活服務專用區」，導入智慧製造、科研創新與新創辦公等產業機能，並結合綠軸公園、學校、公園綠地及完善道路系統，打造兼具就業與生活機能現代化城市新區。