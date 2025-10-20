推動無人機產業發展 嘉縣將成研發與製造中心

快訊

中央社／ 嘉義縣20日電

行政院日前通過「無人載具產業發展統籌型計畫」，打造台灣成無人機民主供應鏈亞洲中心；嘉義縣長翁章梁說，嘉義縣在計畫中扮演重要角色，將成台灣無人機研發與製造中心。

行政院16日發布新聞稿表示，要以三目標、四策略積極推動無人機產業發展，讓台灣成為無人機民主供應鏈亞洲中心。預計投入新台幣442億元，打造創新研發中心，提供研發、測試及人才培養等功能，促進形成地方創新聚落；並建立生產製造基地，興建中科院民雄院區，提供100家廠商進駐。

對此，翁章梁告訴中央社記者，政院所指的創新研發中心即是位於嘉義縣的「亞洲無人機AI創新應用研發中心（亞創中心）」，中央將再投資12億元，納入亞創中心旁已停用的大同技術學院校地，設立研發中心二館。

另外，民雄航太園區則是位於嘉義縣民雄鄉，中央已經核定68.5億元開發經費，即將興建。園區預計分東、西兩側開發，其中東側為研發驗證基地，由中科院主導開發，西側則將作為招商產業區，對外開放無人機上下游廠商進駐。

翁章梁說，亞創中心過去是台灣體育大學的校園，因台體大搬回台中而閒置，縣府花了新台幣5000萬元購下，閒置6、7年的蚊子館後，他就任縣長後觀察世界局勢，決定設置無人機研發基地。

翁章梁指出，縣府從2020年開始籌設發展無人機，2年後獲得中央認可，時任總統蔡英文在2022年8月13日到嘉義為亞創中心揭牌，宣布無人機國家隊設在嘉義，推動無人機產業發展。總統賴清德在去年就職前亦到此參訪，強調全力支持無人機發展。

翁章梁表示，亞創中心目前已經接待了35個國家來此參訪，瞭解台灣無人機的發展，包括美、英、波羅的海三小國、越南等。他從無人機業者口中得到資訊，世界的需求相當大。舉台灣為例，未來3年政府要向國內無人機業者採購10萬台無人機，5萬台是軍方要用，另5萬台用於國營機構與政府機關。

翁章梁強調，未來台灣無人機從研究創新到生產，都會在嘉義縣集中展現，與在嘉義科學園區設廠的台積電，一同帶動嘉義繁榮發展。

