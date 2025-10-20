快訊

時序入秋仍不可輕忽 台南新增2登革熱案例、皆從菲律賓入境

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南市今新增2例境外移入登革熱病例，衛生局獲報後隨即派員前往社區進行環境掃蚊、病媒蚊巡查和防治清除作業。圖／南市衛生局提供
時序進入秋季，但面對登革熱仍不可輕忽，台南市今新增2例境外移入案例，分別為安南區與南區的20多歲男性，均從菲律賓入境，衛生局也呼籲民眾切勿輕忽，持續做好防疫措施，有疑似症狀務必立即就醫，並主動向醫師說明，讓醫師能及時判斷與通報，以利及早診斷治療。

衛生局說明，安南區南興里一名20多歲男子長期在菲律賓工作，本月6日返台入境高雄小港機場時，已出現發燒、頭暈無力及食慾不振等症狀，因此落地後隨即前往台南新樓醫院就醫住院，起初檢驗登革熱PCR雖為陰性，但一周後抗體卻突增4倍，確診為登革熱病例。

該名男子在病毒血症期間已住院，並未進入社區，因此對社區不具威脅性，衛生局目前已完成個案衛教關懷和居住地環境巡檢和病媒蚊孳清。

另一名南區金華里20多歲男子則是菲律賓籍移工，9月底首次來台工作，因工作地通報登革熱高度疑似個案，本月18日前往擴大採檢站篩檢後確診，衛生局獲悉後已派相關單位及區公所，完成其居住地及工作地等化學防治作業及動員環境孳生源清除。

衛生局表示，國際間登革熱疫情仍嚴峻，根據疾管署統計，截至19日國內登革熱本土病例累計21例，境外移入病例累計210例，其境外感染國家來源以印尼、越南、菲律賓及泰國為主，而今年度菲律賓境外移入個案以第三型為主，故登革熱防疫不可不慎。

衛生局強調，民眾若規畫出國旅遊、工作或返鄉探親，在出發前應先清理住家環境中可能積水的容器與孳生病媒蚊的場所，徹底清除孳生源，返國後若出現疑似登革熱症狀，應盡早就醫，以利醫師能及時判斷與通報。

台南市今新增2例境外移入登革熱病例，衛生局獲報後隨即派員前往社區進行環境掃蚊、病媒蚊巡查和防治清除作業。圖／南市衛生局提供
時序入秋仍不可輕忽 台南新增2登革熱案例、皆從菲律賓入境

