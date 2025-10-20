嘉義雜草叢生荒地再生 變身體能訓練戶外樂園

快訊

中央社／ 台北20日電

農業部農村發展及水土保持署推動農村再生，其中嘉義大埔一處雜草叢生荒地被打造成「多功能育樂廣場」，成了體能訓練的戶外樂園，獲得2025建築園冶獎。

農村水保署今天發布新聞稿，介紹農村再生成功新案例，農村水保署與和平社區發展協會、大埔鄉公所、歐都納股公司及水利署南區水資源分署合作，共同打造的「多功能育樂廣場」。

農村水保署說，這座結合地景意象與體能訓練的戶外樂園，就位在曾文水庫周邊景點湖濱公園旁的林蔭空間，從雜草叢生的荒地，翻轉成為兒童及青少年挑戰體能與學校課程的戶外基地，因場域設計細膩、功能多元，榮獲2025建築園冶獎，象徵地方創生結合設計美學。

農村水保署表示，和平社區多年來協助推動農村再生，吸引青年返鄉投入，活化地方特色店家與觀光產業，如今更以多功能育樂廣場為核心，串聯大埔國中小的山林探索課程、歐都納山野度假村的無痕山林體驗，打造全方位的教育與旅遊路線

農村水保署南投分署長傅桂霖介紹，「多功能育樂廣場」融入當地山豬島及飛鷹峽谷等地景語彙，以複層式高架平台為基礎，搭配攀爬網、繩網橋等各式高低空探索設施設計，強化訓練孩童平衡感、肢體技能及核心肌群。

場地設置除遵循國際規範外，同時也取得中華體驗學習發展協會認證，設計團隊並特別加強設置雙層防護網、垂直攔截網等安全措施，提升整體安全性。

和平社區發展協會理事長吳倚豪說，社區長年關注弱勢兒少發展，並積極推動山訓、探索等體能培力課程，卻苦無合適場地，如今，在農村再生的助力下，終於將塵封角落活化為一處適合挑戰、學習與冒險的自然教室，未來將結合國中小戶外課程、在地小提琴文化及生態遊程，打造出一套寓教於樂、學旅合一的學習新場域。

