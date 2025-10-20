藍晒圖營運遭指權責不清 議員促改善

台南藍晒圖文創園區營運10年來被視為「扶植創意、支持創業」的代表性文創聚落，卻傳出業者與市府履約糾紛，議員認為人潮未能轉化為消費，場地管理與契約權責不明，讓業者無所適從。市府表示，正檢討園區定位與任務調整。

園區管委會的前任財委指出，近期有業者被迫撤離，不少進駐者也擔心自己是否成為下一個被解約對象，讓過去的投入與努力恐化為泡影，且文化局今年以「人潮下滑、營運需調整」為由舉行說明會，會中卻說明租金將大幅調漲，引發業者不滿，但實際上去年園區活動頻繁、文博會也帶動人潮回升，市府應先盤點現況再行改革。

這名前財委也說，藍晒圖長期存在文化局與服務中心權責不清問題，文化局要求管委會與服務中心負責行銷與管理，卻未提供實質資源與權限，使園區營運陷入停滯，呼籲應釐清權責關係、建立透明評鑑制度。

市議員陳怡珍表示，目前園區26個品牌進駐，累計逾30萬次參觀，但人潮未能轉化為消費，建議市府推動園區升級轉型，讓藍晒圖成為引領台南文創與觀光的核心據點，帶動地方經濟成長。

市議員沈震東則指出，市府提供文化工作者使用的場地多為國產署或國防部用地，管理與契約權責不明，讓業者無所適從，建議整合土地與房舍管理單位，明確簽訂契約，以利未來營運及活動合作穩定推動。

文化局回應，將廣納進駐品牌及學者意見，並研擬新招商機制，強化管委會、服務中心與文化局的合作，持續提升園區整體發展。