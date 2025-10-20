台南藍晒圖園區 遭解約業者撤離爆糾紛

台南市中心藍晒圖文創園區是遊客必訪景點之一，傳出南市文化局以評鑑未通過為由要求文創者20天內遷出，且起初不退還溢繳租金，申訴後近日才承諾退還，但還是沒收履約保證金，文創者怒批不平等條約，也讓園內其他業者人心惶惶。

文化局回應，藍晒圖租金為周邊行情約5分之1，優惠租金及評鑑機制均為對進駐業者的輔導與扶植措施，園區以評鑑結果作為續約依據，今年16家廠商合約到期，2家經評鑑委員過半決議不通過，委員複查改善計畫仍不予通過，依契約終止租約。

中西區的藍晒圖園區2015年活化轉型為藝文展演、市集與文創工作室聚落，市府盼今年招商重新審視營運方針，要具備商業性也兼顧公共性責任、提升進駐品牌前進的動力，然而未通過業者上半年撤出後，店面空著還無新店進駐。

園內的文創布製品的蔡姓業者說，簽約時被要求一次繳清2年租金與2年履保金，且明訂租金一旦繳納，概不退還，她當初熱愛台灣與台南文化，甚至在未正式簽約前就先自費裝潢、投入成本，即使合約條件不對等仍基於信任市府而簽約，但去年底接獲通知指評鑑不合格，自我檢討並在期限內提出改善計畫後，未有任何人實際複查下又遭認定改善未通過，被命令20天內遷出。

蔡姓業者點出，評鑑過程不透明、標準模糊，僅以「通過」或「不通過」二分結果，即便依建議理由修正並提出改善方案，也未獲明確回覆便遭終止契約，直接撤離園區又被以「未完整履行契約」為由沒收部分履保金，「根本是惡房東」。

評鑑同樣未過的謝姓插畫家在社群平台擁有近千名粉絲，疫情期間返鄉進駐藍晒圖園區，獲得許多國內外遊客支持，文化局指主要缺失為營業額不足，為此導入電子支付改善也積極行銷，營業額翻了3倍，仍遭解約，「熱愛文創的年輕人該怎麼回台南打拼？」粉絲得知要收店感到錯愕，甚至落淚。

針對租金與履保金退還爭議，文化局回應，已返還未進駐期間租金，然因廠商未依約完成履約天數，因此依約天數比例扣除履約保證金，均依雙方所簽訂契約規定執行。