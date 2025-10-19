聽新聞
藍晒圖文創園區評鑑與管理惹議 業者憂制度不透明、議員促檢討改善
台南市藍晒圖文創園區自啟用以來，被視為「扶植創意、支持創業」的代表性文創聚落，因地段優越、租金低廉吸引許多創作者進駐，然而，近來屢傳業者因文化局評鑑未通過，遭限期20天內搬離，引發關注，外界也質疑，市府自詡文化古都，卻讓「扶植文創」成為口號？
園區管委會前財委指出，近期已有業者被迫撤離，讓不少進駐者也擔心自己是否成為下一個被解約對象，過去的投入與努力恐化為泡影，且文化局今年以「人潮下滑、營運需調整」為由舉行說明會，會中卻說明租金將大幅調漲，引發業者不滿，但實際上去年園區活動頻繁、文博會也帶動人潮回升，市府應先盤點現況再行改革。
前財委進一步指出，藍晒圖長期存在文化局與服務中心權責不清問題，文化局要求管委會與服務中心負責行銷與管理，卻未提供實質資源與權限，使園區營運陷入停滯，呼籲市府應釐清權責關係、建立透明評鑑制度，並看見進駐業者多年來的努力，回歸「扶植創意、支持創業」的初衷。
市議員陳怡珍表示，目前園區共有26個品牌進駐，累計參觀人次逾30萬，數據雖亮眼，但人潮未能轉化為消費，顯示園區仍需強化品牌連結與特色規畫，建議市府推動園區升級轉型，讓藍晒圖成為引領台南文創與觀光的核心據點，帶動地方經濟成長。
市議員沈震東則指出，市府提供文化工作者使用的場地多為國產署或國防部用地，管理與契約權責不明，讓業者無所適從，建議市府應整合土地與房舍管理單位，明確簽訂契約，以利未來營運及活動合作穩定推動。
文化局回應，藍晒圖營運已滿10年，初期營運中心已轉型為服務中心，正檢討定位與任務調整，將廣納進駐品牌及學者意見，並研擬新招商機制，強化管委會、服務中心與文化局的合作，持續提升園區整體發展。
