捷克童書展台南登場 突破繪本框架讓閱讀遊戲化

國際巡迴展「躍然紙外：捷克跨界當代童書展」首度來台，今天在國立台灣文學館舉辦開幕式；透過雕塑化插畫、錯視藝術等8大主題，呈現突破傳統繪本框架的當代兒童書籍藝術。

由捷克經濟文化辦事處、捷克中心台北主辦，國立台灣文學館合辦的「Beyond Paper Plane躍然紙外：捷克跨界當代童書展」，即日起在國立台灣文學館展出至12月14日，今天下午舉辦開幕式，播放在捷克相當高人氣的動畫作品，並由策展人漢茲利可娃（EmmaHan zlíková）親自導覽。

捷克經濟文化辦事處副代表盧貝可娃（MartinaRubeskova）致詞表示，台南擁有豐富文化元素及優良傳統，還有美食與濃厚人情味，此次與國立台灣文學館合作，經過約1年籌辦，將捷克童書藝術文化帶到台南。

她說，此次展覽可為大家帶來許多童趣，作品中充滿創造與想像力，除了陪伴孩子看到世界，相信也能給已成年的人帶來不同文化感受。

捷克中心台北主任馬凱棠（Marketa Zahumenska）表示，台灣文學館場館氛圍與展覽就像「天生一對」，展品與空間相得益彰，主辦單位並準備來自展覽故事的驚喜小禮物「絨毛獾小胡」，送給參與開幕典禮的孩子們，希望他們將這份閱讀與冒險的記憶帶回家。

漢茲利可娃表示，此次展覽讓觀眾可看見捷克當代兒童書籍藝術如何結合多種材質，突破平面紙張侷限，創造出沉浸式閱讀體驗，插畫家們把金屬片、紡織品、光學薄膜等物件納入書籍創作，使閱讀與遊戲融為一體。

她說，展覽空間設計靈感來自日常物件「香蕉紙箱」，這種箱子在中歐常被用來搬運書籍，將展場打造「裝在香蕉箱裡的書」，讓觀眾打開每一個箱子後，發現藏在裡面的驚喜故事。

國立台灣文學館長陳瑩芳說，先前已在東京、首爾、巴黎等城市巡迴的國際性展覽首度來台，共展出30多名創作者作品，包含雕塑插畫、紙拼貼、拉頁書、立體書等不同主題繪本或藝術創作，為民眾帶來全新閱讀體驗。

陳瑩芳表示，台灣文學館與捷克針對文學、展覽進行深度交流多年，與捷克多個文化機構簽訂合作備忘錄，至今有31部台灣文學作品譯為捷克文；此次同步展出精選台灣與捷克合作翻譯繪本作品，也希望未來雙方能透過更多不同形式進行文學交流。