一紙公文要求20天撤離藍晒圖 文創者心寒批：南市文化局宛如惡房東

台南市中心藍晒圖園區自2015年由市府文化局活化轉型為藝文展演、市集與文創工作室聚落以來，一直象徵城市文化再生與創意能量，然而近期園區有不少文創業者陸續接獲市府文化局通知，以「評鑑未通過」為由，限期20天內搬離，並沒收履約保證金，引發文創圈不滿，導致園區人心惶惶，也痛批文化局，「像惡房東、玩文字遊戲」。

經營文創布製品的蔡姓業者指出，當初因熱愛台灣與台南文化，並相信政府進駐園區，且皆通過文化局審核，甚至在未正式簽約前就先自費裝潢、投入成本，然而，簽約時卻要求一次繳清2年租金與2年履保金，且明訂「租金一旦繳納，概不退還」。

她說，合約條件不對等但仍基於信任市府而簽約，去年底她接獲文化局通知指「評鑑不合格」，經自我檢討並在期限內提出改善計畫後，卻在未有任何人實際複查下，又遭認定改善未通過，被命令20天內遷出。

「熱愛文創的年輕人該怎麼回台南打拼？」另一名謝姓插畫家說，疫情期間懷抱理想與夢想，返鄉進駐藍晒圖園區，希望以插畫推廣台南文化，同時努力推動台南的創作與能量，獲得許多國內外遊客支持，如今插畫工作室經營不到2年，卻因評鑑未過被迫關店，直言「想知道文化局評分標準是什麼」。

她表示，文化局指出營業額不足為主要缺失，為此導入電子支付、積極行銷，使營業額翻了3倍並提交改善計畫，最終卻仍遭解約，「該做的都做了，還是被無情對待」。謝也說，原本計畫在事業穩定後引薦更多年輕人回台南發展文創，如今夢想卻被行政程序抹滅。

謝姓插畫家更直言，原以為台南是葉石濤筆下「適合做夢、工作、戀愛、結婚」的城市，如今讓她無奈嘆，「只想和台南市政府文化局分手！」。

蔡姓業者點出，文化局評鑑過程不透明、標準模糊，僅以「通過」或「不通過」二分結果，即便依建議理由修正並提出改善方案，也未獲明確回覆便遭終止契約。大家最後選擇撤離園區，但文化局竟又以「未完整履行契約」為由沒收部分履保金，業者痛批，「是我們不想履約嗎？根本是惡房東」。

蔡姓業者強調，園區原是讓創意發光的地方，如今卻因行政不透明與制度不公，讓創作者被迫成為犧牲者，「我們不是對抗政府，只是希望能被公平對待」，呼籲台南市政府與文化局正視問題，重新檢視園區制度，讓園區回到「扶植創意、支持創業」初衷，而非壓垮夢想的地方。

文化局回應，園區設有考核機制，評鑑結果作為續約依據，本次廠商經評鑑委員過半決議不通過，改善計畫由時評鑑委員複查後仍決議不予通過，依契約終止租約，而藍晒圖租金僅為周邊行情約五分之一，優惠租金以及評鑑機制均為對進駐業者的輔導與扶植措施。