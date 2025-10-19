「草動時光」牧草節 走馬瀨農場登場

照片取自臺南市政府

為推廣臺南畜牧產業與牧草加工應用，臺南市農會於10月18日至19日，在走馬瀨農場舉辦「2025走馬瀨牧草節─草動時光農業產業文化活動」。今年活動以「來去走馬瀨 吃草、玩草、賞草」為主軸，結合牧草體驗、農產展售、親子互動與文化展演，展現臺南農業多元魅力。

臺南市長黃偉哲表示，走馬瀨農場是臺南早期重要的牧草栽培場域，牧草除作為畜產飼料外，亦具備食用及加工等多項價值。今年以「草動時光」為題，象徵牧草產業與自然、民眾及農村生活的連結，期望透過體驗推廣在地作物應用。

農業局長李芳林表示，活動現場規劃多項親子DIY與農事體驗，包括牧草餅乾製作、牧草創意手作、香草驅蚊磚DIY、草食動物展示、牧草球推推樂與農村童玩闖關等，適合全齡參與。此外，精選農特產品展售區匯集優質臺南農產，並推出以牧草研製的特色食品，如牧草饅頭、蛋糕、麵條、冰淇淋及冰棒等，兼具創意與健康概念。

