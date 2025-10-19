快訊

日職／林岳平福岡巨蛋現場直擊 古林睿煬：打到明天才有趣

颱風+東北季風共伴效應 6縣市大雨特報「持續下到晚上」

美麗華摩天輪故障停擺 30男女受困驚魂逾半小時

「草動時光」牧草節 走馬瀨農場登場

聚傳媒／ 特約記者陳欣如報導

照片取自臺南市政府

為推廣臺南畜牧產業與牧草加工應用，臺南市農會於10月18日至19日，在走馬瀨農場舉辦「2025走馬瀨牧草節─草動時光農業產業文化活動」。今年活動以「來去走馬瀨 吃草、玩草、賞草」為主軸，結合牧草體驗、農產展售、親子互動與文化展演，展現臺南農業多元魅力。

臺南市長黃偉哲表示，走馬瀨農場是臺南早期重要的牧草栽培場域，牧草除作為畜產飼料外，亦具備食用及加工等多項價值。今年以「草動時光」為題，象徵牧草產業與自然、民眾及農村生活的連結，期望透過體驗推廣在地作物應用。

農業局長李芳林表示，活動現場規劃多項親子DIY與農事體驗，包括牧草餅乾製作、牧草創意手作、香草驅蚊磚DIY、草食動物展示、牧草球推推樂與農村童玩闖關等，適合全齡參與。此外，精選農特產品展售區匯集優質臺南農產，並推出以牧草研製的特色食品，如牧草饅頭、蛋糕、麵條、冰淇淋及冰棒等，兼具創意與健康概念。

聚傳媒

臺南

延伸閱讀

台南芭樂嘗鮮食農DIY 多樣活動南科小農市集熱鬧兩天

賞鳥季來臨！全球約三分之一黑面琵鷺齊聚台南度冬 26日保育季登場

台南辦黑面琵鷺保育季 迎度冬族群飛抵各棲地

雖遭丹娜絲颱風重創…台南文旦登陸新加坡 超市買氣仍搶搶滾

相關新聞

一紙公文要求20天撤離藍晒圖 文創者心寒批：南市文化局宛如惡房東

台南市中心藍晒圖園區自2015年由市府文化局活化轉型為藝文展演、市集與文創工作室聚落以來，一直象徵城市文化再生與創意能量...

成大社科院論壇 學者研究青年「買不起、住不起」恐致複合式社會風險

成功大學社會科學院暨法律系、規劃設計學院暨都市計畫系、崑山科技大學房地產開發與管系及台南市地政法學會昨天共同舉辦2025...

大自然生命最佳寫照 台南水道博物館「幸福召喚」二度長出樹枝條

台南山上花園水道博物館「幸福召喚」貓造型裝置藝術，今年夏天一株火焰木樹苗從貓的頭頂竄出後，引起遊客熱議，歷經5個月時間，...

台南夜間定點臨托 再增安平、南區2定點

台南推動「定點臨時托育服務」，原有18處據點提供周末及假日臨托服務，今年10月起再新增南區親子館與安平兒童福利服務中心2...

嘉義市金婚禮讚72對佳偶共聚 黃敏惠：真愛是城市最美的風景

嘉義市政府今天上午於耐斯王子大飯店舉辦「攜手相伴 長長久久」金婚禮讚活動，今年共有72對金婚佳偶參加，其中婚齡超過60年...

翁章梁率11家莊園赴日推廣嘉義咖啡 大阪近鐵百貨買氣熱絡

嘉義精品咖啡進駐大阪近鐵百貨神農生活專區，嘉義縣長翁章梁18日率11家莊園業者前往大阪，於日航酒店舉辦「台灣風味文化日 ...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。