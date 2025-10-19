大自然生命最佳寫照 台南水道博物館「幸福召喚」二度長出樹枝條

台南山上花園水道博物館「幸福召喚」貓造型裝置藝術，今年夏天一株火焰木樹苗從貓的頭頂竄出後，引起遊客熱議，歷經5個月時間，該株樹苗並未被金屬結構打敗，反而愈發茁壯，不僅擠出更厚實組織，甚至又長出第2根枝條，形成「雙枝撐頂」的特殊景象。

台南社大環境教育學程講師蘇明志說，隨著樹幹增粗，樹木在進行光合作用後輸送養分時，卻受到鐵環阻礙，未來除可能逐漸將鐵環包覆外，為維持生長所需能量，樹體因而從受限處重新長出枝條吸收陽光，而這也正是生命在逆境中不屈延展的最佳寫照。

水道博物館近期發現長出新枝條後，分享在館方臉書，再度引起廣大迴響，許多網友形容這是「龍貓撐傘」的真實版本，也有人感嘆「藝術遇上生命，勝過任何雕塑語言」；作品原創藝術家也留言回應，看到植物與作品共生的畫面，是創作初衷之外最動人的延續。