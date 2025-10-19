台南夜間定點臨托 再增安平、南區2定點

快訊

聯合報／ 記者萬于甄／台南即時報導
台南今年10月起再新增南區親子館與安平兒童福利服務中心2處夜間定點臨托據點，社會局表示，若家長有過夜需求或無法前往夜間臨托據點，都會協助媒合居家托育人員提供支援，讓家長有更多托育選擇。圖／南市社會局提供
台南推動「定點臨時托育服務」，原有18處據點提供周末及假日臨托服務，今年10月起再新增南區親子館與安平兒童福利服務中心2處夜間定點臨托據點，社會局表示，若家長有過夜需求或無法前往夜間臨托據點，都會協助媒合居家托育人員提供支援，讓家長有更多托育選擇。

社會局表示，台南目前4歲以下兒童達3萬8923人，全市登記合格居家保母約2021位，托育服務量能可照顧8084名幼兒，遍布37個行政區，並盤點出70名可配合夜間臨托的托育人員，提供24小時全日托、夜間托育、假日托育及臨時托育等多元服務。

社會局也說，台南除提供托育費用補助及育兒津貼，減輕家庭經濟負擔外，也建置多元育兒支持網絡，全市已設13處公共托育家園、4處公設民營托嬰中心、139家私立托嬰中心提供托育服務。

其中，有4處居家托育服務中心，可媒合37區居家保母提供全日、夜間及假日臨時托育服務，而原有18處定點臨托據點，今年10月起再增加2處，分別為南區親子館與安平兒童福利服務中心，讓有短期特殊照顧需求的家長適時獲得喘息，使育兒更安心、彈性。

社會局說明，夜間定點臨托服務採線上預約制，每周二至周五下午5點至晚間8點服務，民眾可至「台南市定點臨時托育服務報名網站」進行預約，且需在使用日前3個工作天下午5點前提出申請，托育時間每次以2至3小時為主，保母上限可托育2名幼兒，每小時收費250元。

