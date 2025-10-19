嘉義市金婚禮讚72對佳偶共聚 黃敏惠：真愛是城市最美的風景

嘉義市政府今天上午於耐斯王子大飯店舉辦「攜手相伴 長長久久」金婚禮讚活動，今年共有72對金婚佳偶參加，其中婚齡超過60年的有21對、70年的有2對，場面溫馨感人。市長黃敏惠、議長陳姿妏、立委張啟楷及多位市議員到場祝賀。黃敏惠表示，資深新人以實際行動詮釋真愛力量，成為城市最美的典範。

黃敏惠表示，嘉義市的幸福是許多人共同努力的成果，今天參加金婚禮讚的長者中，有2對年逾9旬的夫妻依然神采奕奕、笑容滿面，令人感動。她指出，婚姻的長久與圓滿，來自彼此間的愛、包容與智慧，這些資深新人用一生詮釋真愛的力量，成為嘉義市最美的典範。

今年金婚佳偶中，最年長的陳清輝與陳吳金綉夫婦，結縭已73年。兩人於1952年結婚，育有2男2女、10名孫子女與18名曾孫子女，堪稱子孫滿堂。陳清輝出身書香世家，年輕時任職於工礦公司至1972年退休，秉持誠信與勤懇，深受後輩敬重。夫妻倆相互體諒、互敬互助，攜手共度風雨，堪為幸福婚姻的最佳典範。

另一對婚齡達70年的廖耀宗與藍麗影夫婦，也是會場矚目焦點。廖耀宗曾任嘉義市地面高爾夫球協會理事長，長年推廣全民運動；夫妻倆因在噴水圓環土地銀行共事而結緣，攜手走過一甲子歲月。廖耀宗笑說，「在家若講道理就輸了情，不可不慎！」一句話道出婚姻經營的真諦，逗得全場會心一笑。