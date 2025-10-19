翁章梁率11家莊園赴日推廣嘉義咖啡 大阪近鐵百貨買氣熱絡

嘉義精品咖啡進駐大阪近鐵百貨神農生活專區，嘉義縣長翁章梁18日率11家莊園業者前往大阪，於日航酒店舉辦「台灣風味文化日 in 大阪」分享會，並於近鐵百貨神農生活專區設置展售專區，展售15款嘉義精品咖啡。翁章梁擔任「一日銷售員」，咖啡香吸引日本民眾聞香而來，現場買氣熱絡。

上午舉行的咖啡分享會邀請2024年世界虹吸壺冠軍張維欣與日本大阪烘豆冠軍岩崎裕也，現場採用阿里山藝伎日曬與索恩娜水洗豆，展演手沖技巧並與民眾互動交流，跨國技藝切磋吸睛十足，充分展現嘉義咖啡的深厚底蘊與迷人風味。

下午於近鐵百貨神農生活專區登場的展售活動，青葉、阿亮自然農場、優遊吧斯瑪翡、鄒築園、豆御香、一品、柏香茗茶、晉揚欣金用心、珍5吉、嶼山及野牡丹等11家莊園推出精選咖啡。翁章梁與日本手沖冠軍新田衣祥共同示範手沖，介紹嘉義阿里山咖啡的產地特色，體驗嘉義咖啡的香氣與層次。

這次活動不僅有精品咖啡進駐神農生活專區，「嘉義優鮮」農產品也同步上架，提供日本民眾道地嘉義風味。商品將陳列6個月，期間每月舉辦試飲與促銷活動，持續推廣嘉義品牌。

嘉義縣與神農生活旗下餐廳「食習」跨界合作，推出限定「阿里山手沖咖啡」，結合日式飲食文化，進一步提升嘉義咖啡的國際能見度。

翁章梁表示，嘉義地處高山與雲霧之間，日夜溫差大、水源純淨，孕育出具有明亮果酸、柑橘調性與花香甜感的層次風味，是台灣咖啡無法被複製的獨特價值。他也向日本消費者介紹，今年台灣卓越盃（Taiwan COE）競賽中，嘉義咖啡勇奪前27名的20席，更囊括3座總統獎，充分展現國際級實力。

農業處表示，「啡嚐嘉義」品牌成功的背後，是政府、咖啡農與產業共同努力的成果。縣府將持續透過技術輔導、產地認證與TCAGs分級評鑑制度，穩固品牌信任，並以風土故事與職人精神，持續拓展國際市場。