全國運動會今晚雲林開幕 卓榮泰一句話連賴總統都笑了

雲林縣睽違20年承辦全國運動會，今晚活動在全新縣立田徑場開幕，雲林縣以熱鬧、充滿在地元素的表演迎接全台選手，行政院長卓榮泰不忘搭上時事哏，鼓勵選手從從容容、游刃有餘，賴清德總統稱讚縣長張麗善率領團隊圓滿規畫。

全國運動會今晚開幕，表演節目融合雲林土風舞、西螺七崁武術、霹靂舞等特色，贏得觀眾掌聲，張麗善表示，雲林以最高規格打造縣立田徑場，不僅在600天內完工，並榮獲第27屆國家建築金質獎規劃設計類全國首獎，展現地方建設實力。

她強調，雲林是台灣「隱形冠軍」，農業、工業、觀光皆領先全國，更推動品德教育向下扎根。典禮邀請菜販陳樹菊擔任聖火手，象徵雲林傳承不息、光耀台灣。

卓榮泰讚賞工務團隊打造高規格田徑場，他收到韓國瑜院長對籌建經費的「強烈暗示」，同意核定補助田徑場總經費80%約12億。他除為挺過風災的花蓮隊選手打氣，也搭上時事梗鼓勵所有選手都能「從從容容，游刃有餘」，賴清德總統在旁聽到也忍不住笑了。

賴清德稱讚張麗善率領團隊完美規畫全國運動會，連選手之夜都像演唱會規模，這是全民的運動會，大家要給雲林縣掌聲，他話鋒一轉，針對日前發生清寒大學生不幸事件表示，中央重視運動也重視教育，補助高中職、私立大學教育費用，也希望各大專校院要多多關懷家庭困難的孩子。

開幕典禮最後由張麗善及台東縣長饒慶鈴共同牽著菜販陳樹菊的手現身，將聖火傳遞給3名聖火手，象徵聖火不息、品德永傳，最後３分鐘絢麗的煙火在會場綻放，象徵全運會展開。