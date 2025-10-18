赴台南感謝各界賑災 卓榮泰：看到人民的愛心、感受企業的社會責任

行政院長卓榮泰下午到台南感謝各界協助台南風災善後，還點名幾家大企業散盡社會責任。他說這一次他不僅看到人民的愛心，還感受到了企業的社會責任。

卓榮泰說，最近的台灣，「讓我們感受到很多自然界的挑戰，也因為透過這些挑戰，也才能夠印證我們的社會韌性夠不夠，也因為這些挑戰，我們發現人跟人之間相互幫忙的力量是非常的強大。」

卓榮泰也感謝台南市政府在第一線展現極高的效率、溝通力與強大的執行力，政府才能夠很快地掌握有多少戶屋頂被催壞、有多少受災戶需要立即慰助、更多協助。

台南市政府與經濟部下午在民治市政中心舉行「雲嘉南災後物資捐贈表揚儀式」，行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、市長黃偉哲出席，卓榮泰攜手黃偉哲感謝企業及公協會捐贈物資發揮善心，頒發感謝狀予各捐贈業者及公協會代表，表達謝意。

卓榮泰感謝黃偉哲、經濟部及公協會、企業代表的支持，這次丹娜絲災後復原能迅速推進，仰賴中央與地方緊密合作，各界企業協助屋頂修繕、更挹注資源復原與重建，協助民眾與商家重建家園，讓受災家庭早日恢復生活。即便面對頻繁天災，台灣仍展現出堅韌與互助的力量，中央也將持續整合資源，讓社會更團結。

黃偉哲表示，這次風災、水災造成許多民眾財物受損，中央與地方攜手合作台南7月17日迅速展開災後補助申請作業，讓災民能在最短時間內獲得協助。

黃偉哲感謝經濟部整合各界資源，讓受災居民在最需要的時刻得到即時援助。此次台南獲贈大家電220台（含除濕機、冰箱、洗衣機、電視）、小家電250台（如電風扇、電子鍋、微波爐），以及寢具2737件，協助災民恢復日常生活。這些物資不僅展現企業善盡社會責任的精神，也象徵社會各界的關懷與溫暖。市府將持續秉持「以人為本」的施政理念，陪伴每個受災家庭重建家園、重拾生活信心。