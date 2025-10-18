快訊

重陽節前赴嘉市與百歲人瑞話家常 蕭美琴笑問「吃什麼這麼健康？」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
重陽節將至，副總統蕭美琴下午由衛福部安排南下嘉義市，與市長黃敏惠及立委王美惠一同前往探視百歲人瑞阿嬤陳黃血，提前獻上節慶祝福。圖／嘉市府提供
重陽節將至，副總統蕭美琴下午由衛福部安排南下嘉義市，與市長黃敏惠及立委王美惠一同前往探視百歲人瑞陳黃血，提前獻上節慶祝福。圖／嘉市府提供

重陽節將至，副總統蕭美琴下午由衛福部安排南下嘉義市，與市長黃敏惠及立委王美惠一同前往探視百歲人瑞陳黃血，提前獻上節慶祝福。蕭副總統送上總統府敬老狀與衛福部金牌，祝福人瑞健康長壽、笑口常開，場面溫馨熱鬧。

見到精神奕奕的陳黃血阿嬤，蕭美琴主動寒暄，細心詢問日常生活與健康狀況，並笑問「阿嬤都吃什麼這麼健康？」現場笑聲不斷。她表示，長者是國家社會最珍貴的資產，每位長輩的人生故事都是台灣努力向前的重要力量，政府會持續推動長照與高齡友善政策，讓更多長輩都能健康快樂過重陽。

陳黃血笑著回應，長壽祕訣就是「保持心情開朗、凡事想開」，她的媽媽與姐姐也都是人瑞，家族遺傳著長壽基因。市長黃敏惠陪同致贈重陽禮金、金牌、壽麵及象徵平安的蘋果禮盒，感謝長輩一生為家庭與社會的付出。黃市長笑稱阿嬤「今天妝水噹噹」，阿嬤則開心回應自己曾是布商，身上衣服是親手縫製，引得蕭副總統與現場人員驚艷。

出生於民國14年的陳黃血，10歲時隨家人從台南移居嘉義，在中正路經商生活，見證嘉義市從早年商業繁華到如今小吃興盛的變遷，她育有四子二女、兒孫滿堂，記性極佳、思緒清楚，仍常與家人旅遊、運動。她笑說自己年輕時「閒不下來」，一天能逛3個市場，被家人笑稱為「市場長」。

蕭美琴探訪過程中，不僅親切與長輩互動，也與家屬合影留念。她表示，嘉義市長期推動高齡友善政策，無論是長青學苑、巷弄長照站或花甲食堂等措施，都展現地方政府對長者的用心照顧。中央與地方會持續合作，讓長輩都能「健康過生活、幸福過重陽」。

重陽節將至，副總統蕭美琴下午由衛福部安排南下嘉義市，與市長黃敏惠及立委王美惠一同前往探視百歲人瑞阿嬤陳黃血，提前獻上節慶祝福。圖／嘉市府提供
重陽節將至，副總統蕭美琴下午由衛福部安排南下嘉義市，與市長黃敏惠及立委王美惠一同前往探視百歲人瑞阿嬤陳黃血，提前獻上節慶祝福。圖／嘉市府提供
重陽節將至，副總統蕭美琴下午由衛福部安排南下嘉義市，與市長黃敏惠及立委王美惠一同前往探視百歲人瑞阿嬤陳黃血，提前獻上節慶祝福。圖／嘉市府提供
重陽節將至，副總統蕭美琴下午由衛福部安排南下嘉義市，與市長黃敏惠及立委王美惠一同前往探視百歲人瑞阿嬤陳黃血，提前獻上節慶祝福。圖／嘉市府提供
重陽節將至，副總統蕭美琴下午由衛福部安排南下嘉義市，與市長黃敏惠及立委王美惠一同前往探視百歲人瑞阿嬤陳黃血，提前獻上節慶祝福。圖／嘉市府提供
重陽節將至，副總統蕭美琴下午由衛福部安排南下嘉義市，與市長黃敏惠及立委王美惠一同前往探視百歲人瑞阿嬤陳黃血，提前獻上節慶祝福。圖／嘉市府提供

長輩 嘉義 蕭美琴 王美惠

