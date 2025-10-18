快訊

影／迎接建城3百年 台南歸南北極殿辦護城鼓舞300鼓舞文化祭

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
迎接建城3百年台南歸南北極殿辦護城鼓舞300鼓舞文化祭。圖／黃馨慧提供
迎接建城3百年，台南歸仁區歸南北極殿今天舉辦護城鼓舞300鼓舞文化祭，以「鼓聲護城、文化傳承」為主題，結合信仰、藝術與運動，展現廟埕文化與民俗藝術的新風貌。

活動上午開始台南市議長盃舞龍鼓舞錦標賽，下午加入運動 i 臺灣2.0新豐鼓舞嘉年華會，有太鼓、武術、戰鼓與舞蹈等多樣活動，讓民眾一次體驗3種不同運動項目，從節奏中感受傳統文化的力量與生命力。

下午場邀請鳳天神鼓、母佑幼兒太鼓團、菜寮朝安宮龍之鼓太鼓團、怡平里市民學苑太鼓班、樂憨打擊樂團、佳姿舞蹈藝術中心舞蹈團、五甲UP大樂團、龍崎教養院、南關社大舞動南關之美、台南市鼓樂協會鼓樂傳承太鼓團及中華醫事科技大學華醫太鼓社、電音三太子等眾多團隊輪番演出。

歸仁歸南北極殿主委戴榮裕表示，今年已是第六年舉辦比賽，守護地方信仰與文化是我們的使命。這次舉辦鼓舞文化祭，不只是慶祝，更希望讓年輕世代透過鼓聲認識傳統，透過舞台學習尊重與團隊精神，讓文化向下扎根、永續傳承。」

陳皇宇表示，透過日本太鼓、戰鼓及舞蹈等互動體驗活動，讓小朋友從小就能認識傳統藝陣文化，這是每年的都會舉辦的活動，藉由多元文化體驗，讓大家一起感受鼓聲震撼的魅力。

台南市體育總會龍獅鼓術委員會主委林韻慈指出，議長盃競賽增加舞蹈與舞龍項目，讓傳統藝陣文化能夠更全面傳承。今年體育總會新設立運動部，希望透過「鼓舞運動」設計，讓民眾在遊戲中體驗太鼓、戰鼓與武術三種項目，家長帶著小朋友一起動起來，寓教於樂、好玩又有趣。

活動感謝歸南北極殿、艾維思表演藝術團、純雪雪花冰贊助，為現場體驗民眾與參賽隊伍準備雪花冰與芋冰，讓大家享受文化節慶的樂趣。

