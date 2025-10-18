台文館表彰114年度文物捐贈者 館藏累積逾13萬件

國立台灣文學館今天表彰感謝114年度29批文學文物捐贈者，這些文物跨越日治時期到當代100年間，也讓台文館開館22年來館藏文物累積逾13萬件。

台文館今天指出，館方114年度受贈文學文物共27批捐贈及2批編纂全集計畫徵集文物，包括手稿、攝影照片、書法作品、油畫創作、家書及文友信札、文學器物等，見證台灣文學發展歷程，印證文學家不同階段的生命軌跡。

台文館表示，捐贈文物需經嚴謹審議才能入藏，入藏文物也以科學技術及最新AI技術進行修復及維護。另外，館方積極推動典藏數位化，透過建置資料庫、出版刊物、策辦展覽與開發數位遊戲等多元形式，讓典藏內容更加豐富呈現，也開放申請及應用。

台文館同時透過「駐館研究員暨創作者徵求計畫」，邀請不同領域學者、創作者到館閱覽、查考文物，提供新的研究與創寫領域。

台文館表示，典藏文物是博物館核心，也是研究、策展及未來各種延伸應用的基礎；台文館創立邁入第22年，累積13萬餘件台灣文學相關文物。館方期望各界持續踴躍捐贈文物，讓國家博物館典藏文物公共化，成為研究台灣文學史及創作的重要基礎。