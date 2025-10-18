台南芭樂嘗鮮食農DIY 多樣活動南科小農市集熱鬧兩天

台南科學園區今明兩天舉辦「台南番石榴」主題活動：有鮮果試吃、特色農產展售、消費集點抽獎、食農DIY體驗，還有熱鬧雜耍氣球與音樂表演，搭配南科考古館六周年館慶，熱鬧活動持續到明天下午，邀請民眾全家來感受南科地區農業魅力。

活動由南科管理局與台南市政府、農糧署南區分署合作在南科Park 17廣場周遭舉辦「南科小農市集」，現場眾人一起「搖滾芭樂」，體驗復古的「台南在地古早味醃芭樂」製作，不僅趣味十足，更能品嚐到香甜爽脆的芭樂風味，讓現場洋溢滿滿果香與笑聲。

市集除主打番石榴還有橄欖、漁產、鴨蛋、當季蔬果、芝麻系列與蜂蜜等豐富產品。兩天活動安排了食農DIY、音樂表演與集點抽獎等精彩內容，要讓南科人與民眾共度充滿農趣與風味的周末時光。

南科管理局長鄭秀絨表示，這次活動結合了考古館的館慶以及南科社區中心幼兒園的親子野餐趴活動，現場相當熱鬧。活動也非常感謝農糧署、台南市政府給予大力支持，讓南科小農市集持續將在地農業供給與園區從業員工，成為協助在地的小農的行銷友善平台，共創三贏。

農糧署南區分署表示，台南是番石榴重要產區，品質穩定、風味佳，期待透過市集活動讓更多消費者認識台南好芭樂，支持在地優質農產，為產地與餐桌搭起美味橋樑。

農業局長李芳林表示，台南擁有豐富多樣的農漁畜產品，此時正值番石榴的最佳賞味期，果肉脆甜、香氣濃郁。透過小農市集，除了能嘗鮮當季果品與各式農特產品，也能看到在地農業的創新與多樣面貌，並藉由互動體驗，讓民眾更親近小農、認識食農教育的重要性。

南科管理局表示，南科園區除了科技研發也致力推動在地文化與生活連結，小農市集展現南科生活圈的多元與活力。更多南科有趣活動資訊可至「南科543」Facebook粉絲專頁查詢。