台南芭樂嘗鮮食農DIY 多樣活動南科小農市集熱鬧兩天

聯合報／ 記者周宗禎／台南即時報導
台南芭樂嘗鮮食農DIY…多樣活動南科小農市集熱鬧兩天。圖／南科管理局提供
南科學園區今明兩天舉辦「台南番石榴」主題活動：有鮮果試吃、特色農產展售、消費集點抽獎、食農DIY體驗，還有熱鬧雜耍氣球與音樂表演，搭配南科考古館六周年館慶，熱鬧活動持續到明天下午，邀請民眾全家來感受南科地區農業魅力。

活動由南科管理局與台南市政府、農糧署南區分署合作在南科Park 17廣場周遭舉辦「南科小農市集」，現場眾人一起「搖滾芭樂」，體驗復古的「台南在地古早味醃芭樂」製作，不僅趣味十足，更能品嚐到香甜爽脆的芭樂風味，讓現場洋溢滿滿果香與笑聲。

市集除主打番石榴還有橄欖、漁產、鴨蛋、當季蔬果、芝麻系列與蜂蜜等豐富產品。兩天活動安排了食農DIY、音樂表演與集點抽獎等精彩內容，要讓南科人與民眾共度充滿農趣與風味的周末時光。

南科管理局長鄭秀絨表示，這次活動結合了考古館的館慶以及南科社區中心幼兒園的親子野餐趴活動，現場相當熱鬧。活動也非常感謝農糧署、台南市政府給予大力支持，讓南科小農市集持續將在地農業供給與園區從業員工，成為協助在地的小農的行銷友善平台，共創三贏。

農糧署南區分署表示，台南是番石榴重要產區，品質穩定、風味佳，期待透過市集活動讓更多消費者認識台南好芭樂，支持在地優質農產，為產地與餐桌搭起美味橋樑。

農業局長李芳林表示，台南擁有豐富多樣的農漁畜產品，此時正值番石榴的最佳賞味期，果肉脆甜、香氣濃郁。透過小農市集，除了能嘗鮮當季果品與各式農特產品，也能看到在地農業的創新與多樣面貌，並藉由互動體驗，讓民眾更親近小農、認識食農教育的重要性。

南科管理局表示，南科園區除了科技研發也致力推動在地文化與生活連結，小農市集展現南科生活圈的多元與活力。更多南科有趣活動資訊可至「南科543」Facebook粉絲專頁查詢。

台南芭樂嘗鮮食農DIY…多樣活動南科小農市集熱鬧兩天。圖／台南市政府農業局提供
台南芭樂嘗鮮食農DIY…多樣活動南科小農市集熱鬧兩天。圖／南科管理局提供
台南芭樂嘗鮮食農DIY…多樣活動南科小農市集熱鬧兩天。圖／台南市政府農業局提供
台南芭樂嘗鮮食農DIY…多樣活動南科小農市集熱鬧兩天。圖／台南市政府農業局提供
台南芭樂嘗鮮食農DIY…多樣活動南科小農市集熱鬧兩天。圖／台南市政府農業局提供
台南芭樂嘗鮮食農DIY…多樣活動南科小農市集熱鬧兩天。圖／台南市政府農業局提供
南科 台南 食農教育

相關新聞

民進黨台南市長初選進入倒數　林俊憲造勢啟動、陳亭妃深耕基層

民進黨高雄、台南及嘉義縣黨內初選時間拍板確定在明年1月12日至17日執行民調，有意角逐台南市長檯面上人選包含立委林俊憲、...

重陽節前赴嘉市與百歲人瑞話家常 蕭美琴笑問「吃什麼這麼健康？」

重陽節將至，副總統蕭美琴下午由衛福部安排南下嘉義市，與市長黃敏惠及立委王美惠一同前往探視百歲人瑞陳黃血，提前獻上節慶祝福...

台南芭樂嘗鮮食農DIY 多樣活動南科小農市集熱鬧兩天

台南科學園區今明兩天舉辦「台南番石榴」主題活動：有鮮果試吃、特色農產展售、消費集點抽獎、食農DIY體驗，還有熱鬧雜耍氣球...

嘉義縣響應國際女孩日 走讀朴子街巷尋女力歷史足跡

嘉義縣響應聯合國國際女孩日，縣府社會局與社團法人嘉義縣共好生活協會今天舉辦「台灣女孩日」慶祝活動，推出主題行程「嘉有樸城...

嘉市表揚績優志工 黃敏惠讚「沒披風的超人」邀加入城市博覽會

嘉市府上午在市府中庭舉辦「績優志願服務人員表揚大會」，表揚來自57個志願服務運用單位、共187位績優志工，並頒獎給13個...

斥資111億打造台大虎尾新大樓 護理人力成最大考驗

台大雲林分院斗六、虎尾2院區目前共有900多床，不足以因應地方照護需求，醫院待床人數難解，為提升醫療量能，虎尾院區二期醫...

