嘉義縣響應國際女孩日 走讀朴子街巷尋女力歷史足跡
嘉義縣響應聯合國國際女孩日，縣府社會局與社團法人嘉義縣共好生活協會今天舉辦「台灣女孩日」慶祝活動，推出主題行程「嘉有樸城好・足跡與指尖—嘉義Q女孩朴子散策」，以「女力走讀 × 指尖創作」雙重體驗，帶領女孩從歷史走向當代，探索嘉義女性生命故事。
散策活動從朴子市百年歷史清木屋啟程，全程約1.6公里，路線串聯朴子女子公學校、黃吳彩雲女士故居、配天宮及復源興布行等地，由嘉義縣共好生活協會常務監事黃崇哲親自導覽，帶領學員走入巷弄間的女力足跡，講述朴子女性在不同時代的堅毅與創造。
社會局長張翠瑤全程陪同女孩們參與走讀，她說，嘉義的每位女性，都是時代的篇章，盼啟發女孩自我價值與性別平權意識，未來將持續與民間團體合作推動性別平等教育與女孩賦權行動，讓更多人透過文化實踐與社會參與，看見自己的價值，綻放嘉義女孩自信光芒。
嘉義縣共好生活協會理事長姜鈞翔說，活動最後安排美甲手作課程，讓學員以走讀過程中所見的文化意象為靈感，創作專屬於自己的指尖藝術，象徵從歷史中接續力量，從創作中展現自我，希望女孩們透過實地走訪、動手創作，從在地女性的故事中找到榜樣與勇氣。
