嘉市表揚績優志工 黃敏惠讚「沒披風的超人」邀加入城市博覽會

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府上午在市府中庭舉辦「績優志願服務人員表揚大會」，表揚來自57個志願服務運用單位、共187位績優志工，並頒獎給13個社會福利及綜合類志願服務評鑑表現卓越的單位。市長黃敏惠頒獎感謝志工以愛心與行動守護城市，讚譽他們是「沒有穿披風的超人」。

黃敏惠指出，嘉市目前共有1萬1929位志工，其中65歲以上樂齡志工占三分之一，是城市最堅實、最溫暖的力量。她回顧，去年丹娜絲颱風重創嘉義市時，共有89個團隊、829人次志工投入災後復原，協助清除倒木與淤泥，展現嘉義人的凝聚力與行動力。

她也宣布，12月登場的「320+1嘉義市城市博覽會」將是城市盛事，市府誠摯邀請所有志工成為「接待超人」，以嘉義人最驕傲的熱情、笑容與專業迎接各地訪客，讓大家感受「小城市、大溫暖」的魅力。

今年表揚金質獎63人、銀質獎60人、銅質獎64人。陽明醫院志工李慧芳服務1萬1264小時、賴碧玉1萬431小時，被譽為「全勤志工超人」；張老師基金會林昱任投入逾1060小時，展現青年世代責任感；弘道老人福利基金會何菊枝以2604.5小時展現樂齡行動力。金質獎代表馬秋花退休後持續服務，從反毒宣導到校園巡查，用教育精神延續愛心。

觀光新聞處志工林月霞、蕭麗香長期於旅服中心與KANO遊客中心協助導覽，成為嘉義觀光的溫暖門面。多位志工在典禮上分享心得。年長志工何菊枝笑說，當志工「讓身體健康、心情快樂，人生更精彩」；李慧芳感恩有機會服務社會，讓生命更有意義。

社會處表示，市府近年積極推動志願服務創新制度與永續目標，113年度衛福部「社會福利績效考核」榮獲優等，今年再獲「台灣永續行動獎」11項大獎，黃敏惠榮膺首屆「台灣傑出永續治理首長獎」典範級肯定。黃敏惠強調，這些榮耀都歸功每位默默奉獻的「志工超人」。

