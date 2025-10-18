斥資111億打造台大虎尾新大樓 護理人力成最大考驗

快訊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
台大雲林分院斗六、虎尾2院區目前共有900多床，不足以因應地方照護需求，醫院待床人數難解，為提升醫療量能，虎尾院區二期醫療大樓工程將在11月9日動工，預計2029年啟用，但有議員質疑全台護理人員缺乏，憂心未來恐有床無護理人力，院長馬惠明表示，院方有留才措施，縣府也祭出333護理人力留才、育才計畫，今年護理人力已增加。

衛福部2021年核定虎尾分院二期醫療大樓興建案，原計畫經費為76.48億元，後因原物料波動增至111億元，今年8月順利決標，預計11月9日動工，工期1200天，預計2028年底完工，2029年啟用。

虎尾院區二期新醫療大樓為地下3層、地上10層，另綜合大樓為地下1層、地上2層及醫護宿舍為地下1層、地上5層，完工後病床數增加至805床，包括一般病床553床、特殊病床252床，並增設複合式手術室、加護病房、急診醫療空間與教學研究區，強化重症醫療與研究能量。

雲林縣議員鍾明馨關心全台護理人力荒，擔心未來可能有床沒有護理人員，仍舊無法開床，馬惠明對此表示，護理人員確實是他很擔心的問題，所以醫院都有相關留才、育才計畫，也很感謝縣長張麗善祭出多項護理人員培育及留才的333計畫，為急重症護理人員加薪，今年護理人力已有增加。

馬惠明表示，虎尾院區新醫療大樓啟用後，將與斗六院區以雙主軸發展，最嚴重的創傷醫療集中在虎尾院區，做為雲林重要的重症照護中心與醫學教育基地，斗六院區則持續加強心血管及婦幼醫療，全力照護雲林人的健康。

台大醫院雲林分院虎尾院區二期工程將於下月動工，圖為示意圖。圖／台大雲林分院提供
台大醫院雲林分院虎尾院區二期工程將於下月動工，圖為示意圖。圖／台大雲林分院提供

