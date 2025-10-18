快訊

曾與李政道共獲諾貝爾物理學獎 北京清華大學官網變黑白表哀思

燕子口堰塞湖可降挖為何馬太鞍溪的不行？農業部曝3大差別

曾獲諾貝爾獎…陸物理學家楊振寧離世 享嵩壽103歲

與海軍陸戰隊情誼深 嘉義城隍廟贈加菜金感謝官兵花蓮救災

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
今年花蓮光復鄉颱風重創，馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，陸戰隊官兵第一時間投入救災、協助重建，堅毅身影感動各界。城隍廟董事長、國策顧問賴永川（左）上午藉第十二屆「清寒孝慶獎楷模助學金」頒獎典禮，特別代表信眾致贈海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將（右）6萬元加菜金。 記者魯永明／攝影
今年花蓮光復鄉颱風重創，馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，陸戰隊官兵第一時間投入救災、協助重建，堅毅身影感動各界。城隍廟董事長、國策顧問賴永川（左）上午藉第十二屆「清寒孝慶獎楷模助學金」頒獎典禮，特別代表信眾致贈海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將（右）6萬元加菜金。 記者魯永明／攝影

嘉義市國定古蹟城隍廟海軍陸戰隊特殊情誼，再度展現溫暖人心的一幕。去年底，海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將率參謀長、政戰主任2位少將與儀隊，專程前往城隍廟參拜，以軍禮表演向城隍尊神致上最高敬意，並獻上「德崇積善」匾額。廟方回贈全體官兵平安項鍊，象徵軍民同心、庇佑平安。

今年花蓮光復鄉颱風重創，馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，陸戰隊官兵第一時間投入救災、協助重建，堅毅身影感動各界。城隍廟董事長、國策顧問賴永川上午藉第十二屆「清寒孝慶獎楷模助學金」頒獎典禮，特別代表信眾致贈海軍陸戰隊6萬元加菜金，感謝弟兄們在災區不畏艱難、為花蓮復原辛勤付出。

樊傳聲中將親自出席，鼓勵受獎學生勇於面對逆境、選擇從軍報國，不僅能為家庭減輕負擔，更能在保家衛國的使命中找到人生價值。嘉義城隍廟創建300餘年，城隍爺「賞善罰惡、濟世安民」的精神深具教化意義，希望信眾能以德行善、以行立信，讓社會更祥和。一方是鎮守嘉義的古廟神威，一方是海上鋼鐵意志的陸戰雄師，宗教信仰與軍人使命交會，讓「信仰守護、軍魂護國」成為動人台灣故事。

嘉義市國定古蹟城隍廟第十二屆「清寒孝慶獎楷模助學金」頒獎典禮，海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將出席，鼓勵受獎學生勇於面對逆境、選擇從軍報國。 記者魯永明／攝影
嘉義市國定古蹟城隍廟第十二屆「清寒孝慶獎楷模助學金」頒獎典禮，海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將出席，鼓勵受獎學生勇於面對逆境、選擇從軍報國。 記者魯永明／攝影

城隍廟 陸戰隊 嘉義 海軍

延伸閱讀

影／「風神」颱風生成 花蓮光復午後啟動疏散撤離演練

「今年超了沒？」肝基會赴花蓮富里義診腹超 衛福部長石崇良前來打氣

影／逆境中超人！阿嬤帶大國中生戰勝過動症 學業及競賽獎金全獻嬤

花蓮又有堰塞湖 秀林鄉「這些地區」明天停班停課

相關新聞

巡香遶境驚傳意外 男遭起馬炮炸傷...張麗善現場救援

雲林縣土庫順天宮今明兩天舉辦巡香祈安賜福遶境，23歲郭姓男子在協助投下起馬炮引信時，起馬炮突然點燃，朝郭男頭部竄出，郭男...

斥資111億打造台大虎尾新大樓 護理人力成最大考驗

台大雲林分院斗六、虎尾2院區目前共有900多床，不足以因應地方照護需求，醫院待床人數難解，為提升醫療量能，虎尾院區二期醫...

與海軍陸戰隊情誼深 嘉義城隍廟贈加菜金感謝官兵花蓮救災

嘉義市國定古蹟城隍廟與海軍陸戰隊特殊情誼，再度展現溫暖人心的一幕。去年底，海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將率參謀長、政戰主任2...

宛如羅浮宮玻璃金字塔 嘉義市義昌公園地下停車場於年底啟用

嘉義市區長年面臨「車多位少」停車難題，市府近年積極爭取中央前瞻建設計畫補助，推動停車與人行環境改善。經過3年多施工，前瞻...

寶雅雙店、全聯三連 嘉義市興業商圈爆發力全開「新品牌大道」崛起

嘉義市興業東、西路商圈近年商業能量急速升溫！隨著中油嘉義廠釋出閒置土地出租民間活化利用，短短不到1公里路段，如今聚集2家...

台南校園光電板 設穿堂上方沒防護

台南市打造校校有光電板，但近期接連受颱風侵襲，全市超過50所學校屋頂受影響，部分太陽光電板被強風吹落。議員指校園屋頂光電...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。