與海軍陸戰隊情誼深 嘉義城隍廟贈加菜金感謝官兵花蓮救災
嘉義市國定古蹟城隍廟與海軍陸戰隊特殊情誼，再度展現溫暖人心的一幕。去年底，海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將率參謀長、政戰主任2位少將與儀隊，專程前往城隍廟參拜，以軍禮表演向城隍尊神致上最高敬意，並獻上「德崇積善」匾額。廟方回贈全體官兵平安項鍊，象徵軍民同心、庇佑平安。
今年花蓮光復鄉颱風重創，馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，陸戰隊官兵第一時間投入救災、協助重建，堅毅身影感動各界。城隍廟董事長、國策顧問賴永川上午藉第十二屆「清寒孝慶獎楷模助學金」頒獎典禮，特別代表信眾致贈海軍陸戰隊6萬元加菜金，感謝弟兄們在災區不畏艱難、為花蓮復原辛勤付出。
樊傳聲中將親自出席，鼓勵受獎學生勇於面對逆境、選擇從軍報國，不僅能為家庭減輕負擔，更能在保家衛國的使命中找到人生價值。嘉義城隍廟創建300餘年，城隍爺「賞善罰惡、濟世安民」的精神深具教化意義，希望信眾能以德行善、以行立信，讓社會更祥和。一方是鎮守嘉義的古廟神威，一方是海上鋼鐵意志的陸戰雄師，宗教信仰與軍人使命交會，讓「信仰守護、軍魂護國」成為動人台灣故事。
