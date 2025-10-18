與海軍陸戰隊情誼深 嘉義城隍廟贈加菜金感謝官兵花蓮救災

嘉義市國定古蹟城隍廟與海軍陸戰隊特殊情誼，再度展現溫暖人心的一幕。去年底，海軍陸戰隊指揮官樊傳聲中將率參謀長、政戰主任2位少將與儀隊，專程前往城隍廟參拜，以軍禮表演向城隍尊神致上最高敬意，並獻上「德崇積善」匾額。廟方回贈全體官兵平安項鍊，象徵軍民同心、庇佑平安。

今年花蓮光復鄉颱風重創，馬太鞍溪堰塞湖溢流成災，陸戰隊官兵第一時間投入救災、協助重建，堅毅身影感動各界。城隍廟董事長、國策顧問賴永川上午藉第十二屆「清寒孝慶獎楷模助學金」頒獎典禮，特別代表信眾致贈海軍陸戰隊6萬元加菜金，感謝弟兄們在災區不畏艱難、為花蓮復原辛勤付出。