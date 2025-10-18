快訊

影／普亭特使提議建「普亭－川普隧道」川普稱有趣、澤倫斯基反應曝光

52歲男為新婚努力壯陽「一晚要求戰三次」妻氣瘋：婚前說沒慾望了

MLB／道奇4連勝闖世界大賽 大谷翔平：今天就要贏下來

聽新聞
0:00 / 0:00

巡香遶境驚傳意外 男遭起馬炮炸傷...張麗善現場救援

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣長張麗善（右）為頭部受傷的郭姓工作人員止血。圖／讀者提供
雲林縣長張麗善（右）為頭部受傷的郭姓工作人員止血。圖／讀者提供

雲林縣土庫順天宮今明兩天舉辦巡香祈安賜福遶境，23歲郭姓男子在協助投下起馬炮引信時，起馬炮突然點燃，朝郭男頭部竄出，郭男頭部血流如注，雲林縣長張麗善在場見狀，立即協助止血，隨後救護人員將郭男送往彰化基督教醫院治療。

土庫順天宮18、19日舉辦巡香祈安賜福遶境，賜福土庫、虎尾地區，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠、土庫鎮長陳特凱、虎尾鎮長林嘉弘等人早上7時出席起駕儀式、點起馬炮。

第一門起馬炮點完後，工作人員郭男正要將引信投入引信至第二門起馬炮炮管，當時他頭正對著炮管，疑似炮管溫度過高，火藥瞬間點燃，炮火朝著郭男頭部炸出，他頭部當場血流如注。

有醫護背景的張麗善見狀，立即衝上前先以毛巾為其止血，順天宮醫療團隊隨後接手為傷者緊急處理頭部撕裂傷，不久救護車抵達，將男子緊急送醫治療。

張麗善 遶境

延伸閱讀

雲林高鐵特區幼教新地標 維多利亞國際學校插旗虎尾明年4月招生

施政報告講1.5小時沒有休息 張麗善：團隊很用心一定要讓大家知道

全運會開幕前終於等到經費 張麗善：政院核定補助縣立田徑場12億

全運會金牌留雲林 張麗善加碼金牌獎金35萬 喊出奪21金目標

相關新聞

巡香遶境驚傳意外 男遭起馬炮炸傷...張麗善現場救援

雲林縣土庫順天宮今明兩天舉辦巡香祈安賜福遶境，23歲郭姓男子在協助投下起馬炮引信時，起馬炮突然點燃，朝郭男頭部竄出，郭男...

宛如羅浮宮玻璃金字塔 嘉義市義昌公園地下停車場於年底啟用

嘉義市區長年面臨「車多位少」停車難題，市府近年積極爭取中央前瞻建設計畫補助，推動停車與人行環境改善。經過3年多施工，前瞻...

寶雅雙店、全聯三連 嘉義市興業商圈爆發力全開「新品牌大道」崛起

嘉義市興業東、西路商圈近年商業能量急速升溫！隨著中油嘉義廠釋出閒置土地出租民間活化利用，短短不到1公里路段，如今聚集2家...

台南校園光電板 設穿堂上方沒防護

台南市打造校校有光電板，但近期接連受颱風侵襲，全市超過50所學校屋頂受影響，部分太陽光電板被強風吹落。議員指校園屋頂光電...

光電板比赤崁樓高 台南成功國小將調整

台南市邁向「校校會發電」目標，全市275校完成太陽光電設置，推動比率96%，位在赤崁樓旁的成功國小新建校舍完工，但屋頂裝...

嘉義市改善人行道 禁停機車惹議

嘉市府推動前瞻計畫提升道路品質、人行安全，獲中央補助與自籌共12億元，人行道普及率突破5成，卻引爆停車爭議，不少居民、商...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。