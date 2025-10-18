聽新聞
巡香遶境驚傳意外 男遭起馬炮炸傷...張麗善現場救援
雲林縣土庫順天宮今明兩天舉辦巡香祈安賜福遶境，23歲郭姓男子在協助投下起馬炮引信時，起馬炮突然點燃，朝郭男頭部竄出，郭男頭部血流如注，雲林縣長張麗善在場見狀，立即協助止血，隨後救護人員將郭男送往彰化基督教醫院治療。
土庫順天宮18、19日舉辦巡香祈安賜福遶境，賜福土庫、虎尾地區，縣長張麗善、立委張嘉郡、許宇甄、丁學忠、土庫鎮長陳特凱、虎尾鎮長林嘉弘等人早上7時出席起駕儀式、點起馬炮。
第一門起馬炮點完後，工作人員郭男正要將引信投入引信至第二門起馬炮炮管，當時他頭正對著炮管，疑似炮管溫度過高，火藥瞬間點燃，炮火朝著郭男頭部炸出，他頭部當場血流如注。
有醫護背景的張麗善見狀，立即衝上前先以毛巾為其止血，順天宮醫療團隊隨後接手為傷者緊急處理頭部撕裂傷，不久救護車抵達，將男子緊急送醫治療。
