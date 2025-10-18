快訊

影／澳洲墨爾本隨機攻擊案！台籍女子遭持刀刺傷 監視器畫面曝光

地牛翻身！上午08:06台灣東部海域規模3.7地震…最大震度花東2級

水很深！安德魯王子被迫放棄約克公爵頭銜…英王卻摘不掉他這兩項特權

宛如羅浮宮玻璃金字塔 嘉義市義昌公園地下停車場於年底啟用

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
義昌公園停車場預計年底完工啟用，為民族路商圈紓解停車困境。記者魯永明／攝影
義昌公園停車場預計年底完工啟用，為民族路商圈紓解停車困境。記者魯永明／攝影

嘉義市區長年面臨「車多位少」停車難題，市府近年積極爭取中央前瞻建設計畫補助，推動停車與人行環境改善。經過3年多施工，前瞻一期義昌公園地下停車場、嘉北國小地下停車場工程，預計年底完工啟用，為民族路商圈與嘉北地區紓解停車困境。

義昌公園停車場工程總經費逾2億6千萬元，中央補助1億1千萬元，設計以「自然採光、智慧管理」為特色，外觀採用玻璃帷幕結構，讓陽光能直射地下兩層，宛如巴黎羅浮宮的玻璃金字塔，成為新地標級建築。完工後將提供147格汽車位與70格機車位，並導入智慧停車管理系統，包括車牌辨識、車位偵測、電子票券及多卡通支付功能，還有停車導引與智慧巡檢等設備，大幅提升停車便利性與安全性。

嘉北國小地下停車場是另項交通改善重點。當地長期因師生上下學及商圈車流造成嚴重壅塞，市府2019年12月獲公路總局補助後二度追加預算，總經費從2. 99億元提高至3.51億元。2022年6月15日開工，採雙層地下停車設計，完工後可提供218席汽車停車位，同樣將委外經營並導入智慧管理機制。

市府交通處表示，2座新停車場啟用後，將有效改善假日及連續假期民族路商圈與嘉北地區「一位難求」的現象，也有助於紓解跨年與春節期間的交通壓力；嘉北國小周邊也將因停車秩序改善，讓師生上下學更加安全順暢。

前瞻計畫不僅是中央與地方攜手推動的基礎建設，更是「永續城市交通藍圖」的重要一步。義昌公園與嘉北國小2座地下停車場年底完工，象徵嘉義市在交通便利與城市美學上雙雙升級，朝「宜居、宜行」城市願景再邁進一大步。

嘉北國小地下停車場預計年底完工啟用，為民族路商圈與嘉北地區紓解停車困境。記者魯永明／攝影
嘉北國小地下停車場預計年底完工啟用，為民族路商圈與嘉北地區紓解停車困境。記者魯永明／攝影
義昌公園停車場工程總經費逾2億6千萬元，中央補助1億1千萬元，設計以「自然採光、智慧管理」為特色，外觀採用玻璃帷幕結構，讓陽光能直射地下兩層，宛如巴黎羅浮宮的玻璃金字塔，成為新地標級建築。記者魯永明／攝影
義昌公園停車場工程總經費逾2億6千萬元，中央補助1億1千萬元，設計以「自然採光、智慧管理」為特色，外觀採用玻璃帷幕結構，讓陽光能直射地下兩層，宛如巴黎羅浮宮的玻璃金字塔，成為新地標級建築。記者魯永明／攝影

嘉義 停車場

延伸閱讀

寶雅雙店、全聯三連 嘉義市興業商圈爆發力全開「新品牌大道」崛起

嘉義市重陽節敬老禮金發放 黃敏惠訪百歲人瑞送上祝福

嘉義市人行道改善…機車族哀號難停車 市府：停車格增加

台中國際會展中心首展五金工具博覽會21日登場 捷運接駁直達會場

相關新聞

宛如羅浮宮玻璃金字塔 嘉義市義昌公園地下停車場於年底啟用

嘉義市區長年面臨「車多位少」停車難題，市府近年積極爭取中央前瞻建設計畫補助，推動停車與人行環境改善。經過3年多施工，前瞻...

寶雅雙店、全聯三連 嘉義市興業商圈爆發力全開「新品牌大道」崛起

嘉義市興業東、西路商圈近年商業能量急速升溫！隨著中油嘉義廠釋出閒置土地出租民間活化利用，短短不到1公里路段，如今聚集2家...

台南校園光電板 設穿堂上方沒防護

台南市打造校校有光電板，但近期接連受颱風侵襲，全市超過50所學校屋頂受影響，部分太陽光電板被強風吹落。議員指校園屋頂光電...

光電板比赤崁樓高 台南成功國小將調整

台南市邁向「校校會發電」目標，全市275校完成太陽光電設置，推動比率96%，位在赤崁樓旁的成功國小新建校舍完工，但屋頂裝...

嘉義市改善人行道 禁停機車惹議

嘉市府推動前瞻計畫提升道路品質、人行安全，獲中央補助與自籌共12億元，人行道普及率突破5成，卻引爆停車爭議，不少居民、商...

嘉義市重陽節敬老禮金發放 黃敏惠訪百歲人瑞送上祝福

嘉義市重陽節敬老禮金今天發放，市府表達對長輩感謝祝福。市長黃敏惠前往2名百歲人瑞溫劉和瑗、劉不碟家中，致贈重陽禮金與人瑞...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。